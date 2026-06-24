Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar
Popüler kültürün ve değişen moda algısının her sezon bizlere sunduğu geçici heveslerden dürüstçe sıyrılan, hem sürdürülebilir hem de son derece şık bir akım sokak modasını ele geçirdi: Örgü çantalar! Bir dönem sadece plaj modasıyla sınırlı kalan bu asil aksesuarlar, rasyonel tasarım dokunuşlarıyla artık günün her saatine ve her tarza su gibi akıcı bir şekilde uyum sağlıyor.
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Şıklık yakalamak ve stilinizde maskesiz bir doğallık sergilemek istiyorsanız; bu sezon gardırobunuzda trend örgü çantalara dürüst bir yer açmanın tam zamanı...
İpekyol Çift Parça Örgü Çanta
4.199,30 TL
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Pull & Bear Boncuklu Örgü El Çantası
2.490 TL
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Mango Örgü Çanta
1.599,99 TL
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Yargıcı Kahverengi Örgülü El Çantası
3.499,95 TL