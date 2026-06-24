Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar

Popüler kültürün ve değişen moda algısının her sezon bizlere sunduğu geçici heveslerden dürüstçe sıyrılan, hem sürdürülebilir hem de son derece şık bir akım sokak modasını ele geçirdi: Örgü çantalar! Bir dönem sadece plaj modasıyla sınırlı kalan bu asil aksesuarlar, rasyonel tasarım dokunuşlarıyla artık günün her saatine ve her tarza su gibi akıcı bir şekilde uyum sağlıyor.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar - Resim : 1

Şıklık yakalamak ve stilinizde maskesiz bir doğallık sergilemek istiyorsanız; bu sezon gardırobunuzda trend örgü çantalara dürüst bir yer açmanın tam zamanı...

İpekyol Çift Parça Örgü Çanta

4.199,30 TL

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Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar - Resim : 2

Pull & Bear Boncuklu Örgü El  Çantası

2.490 TL

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Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar - Resim : 3

Mango Örgü Çanta

1.599,99 TL

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Yaz kombinlerinin trend parçası: Örgü çantalar - Resim : 4

Yargıcı Kahverengi Örgülü El Çantası

3.499,95 TL