Yazı geride bırakırken 2024 yazının favori ürünleri
Yaz mevsimi, sıcak hava, güneş ışınları ve nem oranındaki artışla birlikte kendimize özel bir özen göstermeniz gerektiren bir dönem. Elele.com.tr ekibi olarak yazı geride bırakırken yaz boyunca kullandığımız favori ürünlerimizi sizler için yazdık.
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Comeup Fitilli Cepli V Çapraz Bel Spor Şort Nebula Mavi- 689,90 TL
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Comeup Tek Omuzlu Sırtı İpli Sporcu Sütyeni Kil Kırmızısı
- 447,90 TL
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L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss serisi
L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss Mükemmel Parlaklık İçin Bakım Yapan Şampuan, 200 ml: 229,9TL
L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss Mükemmel Parlaklık İçin Pürüzsüzleştirici Saç Kremi, 150 ml: 229,9TL
L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss Parlaklığı Saça Mühürleyen Laminasyon, 200 ml: 229,9TL
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Sinoz No:16 Shimmer Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı - 350 TL