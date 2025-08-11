Yazın vazgeçilmezi: 6 etek-sandalet kombin fikri

4. Pul Payetli Etek + İnce Bantlı Düz Sandaletler

Bu yaz, birçok influencer'ın payetli etekleri abartılı olmaktan çıkarıp sade ve cool bir şekilde stilize ettiğini görüyoruz. Sen de payetli eteğini sade bir beyaz atlet ve neredeyse görünmeyen ince bantlı düz sandaletlerle kombinleyebilirsin. Bu kombin, ışıltılı parçaları gündelik şıklığa taşımanın harika bir yolu. Hem gösterişli hem de dengeli bir yaz stili arayanlar için birebir.



