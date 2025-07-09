Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri
Güneşin parlak ışıklarına karşı hem koruma kalkanı oluştururken hem de stilimize anında sofistike bir dokunuş katan tek bir parça var: Şapkalar! Plajdan şehir sokaklarına, bahçe partilerinden festival alanlarına kadar her yerde karşımıza çıkan şapkalar, bu yaz da en iddialı görünümlerin tamamlayıcısı olmaya aday...
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Sıcak yaz günlerinde hem serin kalıp hem de şıklığınızdan ödün vermeden hangi şapka modellerini tercih etmelisiniz? İşte bu yazın olmazsa olmaz, en trend şapka modelleri!
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Valentino GaravaniAntibes Naturel Kadın Hasır Şapka
46.450 TL
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Jacquemus Siyah Krem Kadın Rafya Şapka
21.450 TL
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Prada Kroşe Kadın Balıkçı Şapkası
39.400 TL