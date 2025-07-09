Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri

Güneşin parlak ışıklarına karşı hem koruma kalkanı oluştururken hem de stilimize anında sofistike bir dokunuş katan tek bir parça var: Şapkalar! Plajdan şehir sokaklarına, bahçe partilerinden festival alanlarına kadar her yerde karşımıza çıkan şapkalar, bu yaz da en iddialı görünümlerin tamamlayıcısı olmaya aday...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri - Resim : 1

Sıcak yaz günlerinde hem serin kalıp hem de şıklığınızdan ödün vermeden hangi şapka modellerini tercih etmelisiniz? İşte bu yazın olmazsa olmaz, en trend şapka modelleri!

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Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri - Resim : 2

Valentino GaravaniAntibes Naturel Kadın Hasır Şapka

46.450 TL

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Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri - Resim : 3

Jacquemus Siyah Krem Kadın Rafya Şapka

21.450 TL

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Yazın vazgeçilmezi: Stilinizi taçlandıracak en havalı şapka modelleri - Resim : 4

Prada Kroşe Kadın Balıkçı Şapkası

39.400 TL