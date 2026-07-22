Yazın yükselen trendi: Her saça uygun bandana kullanım önerileri
Sıcak yaz günlerinde hem saçları kontrol altında tutmanın hem de çabasız bir şıklık yakalamanın en havalı yolu tartışmasız bandanalar. 90’ların nostaljik ruhunu ve 2000'lerin başında fırtınalar estiren estetiğini günümüz sokak modasına taşıyan bu zamansız aksesuar, plaj kombinlerinden şehir şıklığına kadar her ortama anında uyum sağlıyor...
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Bandananın en güzel yanı, saçınızın boyu ne olursa olsun stilinize zahmetsizce entegre edilebilmesi. İşte kısa, orta ve uzun saçlar için bandanayı yaz stiline uyarlamanın en trend yolları...
Credit: @castle5816
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Credit: @Barbieeeee_
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Credit: @holaitslena
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Credit: @curatedbyait