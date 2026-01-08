Yeni sezonun ilham veren 5 gelin saçı modeli

2026 gelinleri buraya... Düğün gününüzde sadece güzel değil, aynı zamanda "kendiniz gibi" hissetmek istiyorsanız; modern dokunuşlarla zenginleştirilmiş bu doğal modeller tam size göre!

2026 gelinleri için "kusursuzluk" kavramı yerini "karakteristik doğallığa" bırakıyor. Artık kuaför koltuğundan yeni çıkmış gibi duran, kaskatı spreylenmiş saçlar yerine; gelinin kendi enerjisini yansıtan modeller ön planda.

İşte bu sezonun ruhunu taşıyan, podyumlardan düğün karelerine taşınan en ilham verici 5 gelin saçı trendi...

