Yeni sezonun ilham veren 5 gelin saçı modeli
2026 gelinleri buraya... Düğün gününüzde sadece güzel değil, aynı zamanda "kendiniz gibi" hissetmek istiyorsanız; modern dokunuşlarla zenginleştirilmiş bu doğal modeller tam size göre!
2026 gelinleri için "kusursuzluk" kavramı yerini "karakteristik doğallığa" bırakıyor. Artık kuaför koltuğundan yeni çıkmış gibi duran, kaskatı spreylenmiş saçlar yerine; gelinin kendi enerjisini yansıtan modeller ön planda.
İşte bu sezonun ruhunu taşıyan, podyumlardan düğün karelerine taşınan en ilham verici 5 gelin saçı trendi...
Credit: pinterest @karemakhwan
Credit: pinterest @hairbyozgurkorkmaz
Credit: pinterest @k4dida
Credit: pinterest @tpmgtravel