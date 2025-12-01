Yılbaşı gecesi için zarif ve dikkat çekici 8 elbise önerisi

Yılbaşı gecesi, moda kurallarının esnediği, ışıltının, cesaretin ve göz alıcılığın başrolde olduğu tek gecedir. 2026’ya girerken sadece bir kıyafet değil, tüm yılın enerjisini yansıtacak bir imza seçmelisiniz....

Aybüke Sengir

2026'ya girerken; ister şık bir davete, ister hareketli bir partiye katılıyor olun; kişisel stilinize ve katılacağınız mekana göre parlamanızı sağlayacak  zarif ve dikkat çekici 8 elbise önerisi...

Beymen Collection Bordo Payetli Midi Kokteyl Elbise

29.950 TL

Academia Siyah Mini Saten Abiye Elbise

17.950 TL

Self Portrai tSiyah Taşlı Maksi Abiye Elbise

42.950 TL