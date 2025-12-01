Yılbaşı gecesi için zarif ve dikkat çekici 8 elbise önerisi
Yılbaşı gecesi, moda kurallarının esnediği, ışıltının, cesaretin ve göz alıcılığın başrolde olduğu tek gecedir. 2026’ya girerken sadece bir kıyafet değil, tüm yılın enerjisini yansıtacak bir imza seçmelisiniz....
2026'ya girerken; ister şık bir davete, ister hareketli bir partiye katılıyor olun; kişisel stilinize ve katılacağınız mekana göre parlamanızı sağlayacak zarif ve dikkat çekici 8 elbise önerisi...
Beymen Collection Bordo Payetli Midi Kokteyl Elbise
29.950 TL
Academia Siyah Mini Saten Abiye Elbise
17.950 TL
Self Portrai tSiyah Taşlı Maksi Abiye Elbise
42.950 TL