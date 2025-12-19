Yılbaşında lapa lapa kar müjdesi: Beyaz masala yakışacak en şık kar kombinleri

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in müjdeli haberiyle İstanbul’a kar yağacağı öğrenildi: En yakın kar yağışı ay sonunda... Bu açıklama, 2026’yı lapa lapa kar altında karşılama hayali kuranları şimdiden heyecanlandırırken, akıllarda tek bir soru var: Bu masalsı havaya hangi stil eşlik edecek? İşte yılbaşı için karlı kombin önerileri...

Credit: Pinterest @harlspoison