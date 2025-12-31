Yılbaşında zamanı hediye etmek isteyenlere: Her tarza uygun kadın saat modelleri
2026 yılına girerken saat dünyasında "kimliksiz zarafet" ve "vintage modernizm" rüzgarları esiyor. Artık sadece zamanı gösteren bir araç değil, bir duruş sergileyen bu özel parçalar arasından seçiminizi yaparken size rehberlik edecek favori modellerimiz...
1 / 7
'Yılbaşında ne hediye alacağım?' diye düşünenler için: işte bilekteki bu sessiz lüksü yansıtan ve modası asla geçmeyecek en zarif kadın saat modelleri..
2 / 7
Tory BurchTBW1067 Altın Rengi Kadın Çelik Kol Saati
3 / 7
Quadro Roman Numerals Sheffield Rose Gold DW00600689
4 / 7
Just Cavalli JC1L371M0065 Altın Rengi Gümüş Çelik Kadın Kol Saati