Yılın en çarpıcı rengi şartröz yeşili: 2025 sonbaharına cesur dokunuş

Evet, o cesur ve iddialı renk! Şartröz yeşili, bildiğimiz yeşil ile sarının müthiş bir karışımıyla ortaya çıkan, öyle canlı ve parlak bir ton ki adeta bakanın bir daha bakacağı cinsten. Adını meşhur Fransız liköründen alan bu sıra dışı renk, ilk bakışta göz korkutsa da aslında hiç de zor değil. Hem modern hem de fütüristik bir havası var, doğru parçalarla birleştiğinde inanın her stile kolayca uyum sağlıyor.