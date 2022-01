Yumuşacık ve sıcacık parçalar IN! Sherpa parçalar, sweatshirtler ve şapkalar. Trend treni kalkıyoooor!

Pencerenin perdesini neredeyse donduran rüzgarla yeniden buluşma vakti. Yılın en soğuk dönemine giriş yapmaya hazırlandığımız günlerde, gardıroplarımız ve vitrinler arasında sıkı bir müzakere yaşanıyor. Gerçek ve dijital vitrinlerdeyse sık sık karşılaştığımız bazı parçalar fazlasıyla hoşumuza gidiyor.

Hazırlayan: Baran Alışkan

İçimizi ısıtacak ‘sherpa’ parçaları tanıyorsunuz. Onlar, kesinlikle yeni bir keşfin eseri değil; ama şüphesiz yeniden trend. Yüksek moda markalarının yeni sezon koleksiyonlarıyla yeniden görüş mesafemize giren bu yumuşak materyalli parçalar, sezonun en ihtiyaç duyduğumuz hava şartlarında imdadımıza yetişiyor.

Günün her saatinde, her programa ve dolayısıyla her görünüme uyum sağlayabilecek bir alternatifini bulabileceğiniz sherpa parçaları yakın takibe alın. Yünü andıran suni, pamuk ve polyester versiyonlara sahip sherpa kumaşı; benzer tüm parçaları bir çatı altında topluyor. Sezonun trend avcıları -yani hepimiz- ise deri ve yün uyumlu şık paltolar, ‘bad hair day’ dostu şapkalar, küllerinden doğan botlar, ikonik sweatshirtler ve göz alıcı çantalarda mutlaka neye dikkat edeceğini biliyor.

Şık ve gündelik stillerin birbirine bu kadar yaklaştığı modern zamanda, daha küçük ölçekli olarak, eldivenler ve atkılarla da trendi yakalayabilirsiniz. Çünkü bu sezon, onları görünümünüzün her noktasında değerlendirebileceğiniz ayrı bir parçada görmek mümkün.

Ayrıca deri, kürk ve yünlerde sahteliğe önem verdiğinizi ümit ediyoruz. Elbette, tepeden tırnağa yumuşacık ve sahte yünlerle bezeli bir görünümü de düşündük…

Ama bunun yerine, sakince bazı parçalarda buluşmanın faydalı olacağına karar verdik. Yeni bir mevsimde yumuşak dokulu stilinizle, iddialı bir tavır ortaya koymak için zemin müsait. Sıcacık ve yumuşacık şekilde adımlarımızı hızlandırıyoruz ve buluşma noktasına ilk varanın bize de bir latte sipariş etmesini umuyoruz. Sizce de burası biraz sıcak olmadı mı?

