Yunan Adaları’na giderken valizinizde olması gereken 7 parça

Hafif ve Akışkan Elbiseler

Yunanistan'ın sıcak günleri ve serinleten rüzgârı için en ideal parça, şüphesiz ki akışkan ve hafif elbiselerdir. Keten, şifon veya ince pamuklu kumaşlardan yapılmış elbiseler hem gündüz gezintilerinizde hem de akşam yemeklerinizde kurtarıcınız olacaktır. Beyaz, lacivert ve turkuaz gibi denizle uyumlu renklerin yanı sıra, fuşya veya turuncu gibi canlı tonları da tercih edebilirsiniz.

Mai Zimbabue Uzun Ekru Keten Elbise

1.749,90 TL