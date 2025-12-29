Yüz şekline göre hangi güneş gözlüğünü takmalısın?
Doğru güneş gözlüğü, yüz hatlarınızı daha yumuşak, daha keskin veya daha dengeli gösterebilir. Aynanın karşısına geçin, saçlarınızı geriye toplayın ve yüz hatlarınıza dikkatlice bakın. Hangi güneş gözlüğünün yüzünüze yakışacağınızı da biz söylüyoruz!
Güneş gözlüğü seçimi, sadece şıklığınızı tamamlayan bir aksesuar değil, aynı zamanda göz sağlığınızı koruyan ve yüz hatlarınızı dengeleyen stratejik bir karardır. Yanlış seçim yüzünüzün orantısını bozabilirken, doğru bir gözlük sizi anında daha çekici ve özgüvenli gösterebilir. İşte yüz şeklinize ve stilinize en uygun güneş gözlüğünü bulmanızı sağlayacak kapsamlı rehber...
Kare Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü
Les Benjamins BENJI 084
3,999 TL
Yuvarlak Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü
Dolce&Gabbana Siyah Cat-Eye Kadın Güneş Gözlüğü
15.280 TL
Kalp Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü
Gucci Siyah Kadın Güneş Gözlüğü
17.650 TL