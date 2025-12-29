Yüz şekline göre hangi güneş gözlüğünü takmalısın?

Doğru güneş gözlüğü, yüz hatlarınızı daha yumuşak, daha keskin veya daha dengeli gösterebilir. Aynanın karşısına geçin, saçlarınızı geriye toplayın ve yüz hatlarınıza dikkatlice bakın. Hangi güneş gözlüğünün yüzünüze yakışacağınızı da biz söylüyoruz!

Aybüke Sengir

Güneş gözlüğü seçimi, sadece şıklığınızı tamamlayan bir aksesuar değil, aynı zamanda göz sağlığınızı koruyan ve yüz hatlarınızı dengeleyen stratejik bir karardır. Yanlış seçim yüzünüzün orantısını bozabilirken, doğru bir gözlük sizi anında daha çekici ve özgüvenli gösterebilir. İşte yüz şeklinize ve stilinize en uygun güneş gözlüğünü bulmanızı sağlayacak kapsamlı rehber... 

Kare Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü

Les Benjamins BENJI 084 

3,999 TL

Yuvarlak Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü

Dolce&Gabbana Siyah Cat-Eye Kadın Güneş Gözlüğü

15.280 TL

Kalp Yüz Şekline Uygun Güneş Gözlüğü

Gucci Siyah Kadın Güneş Gözlüğü

17.650 TL