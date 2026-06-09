Zamansız bir stil mirası: Kate Middleton'ın puantiyeli elbiseleri

Geleneksel motiflerin modern dokunuşlarla yeniden yorumlandığı 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda, puantiye deseni adeta altın çağını yaşıyor. Kate Middleton’ın gardırobuna yakından baktığımızda, puantiyeli elbiselerin çok özel ve stratejik bir yeri olduğunu görmek zor değil.

2 Haziran 2026