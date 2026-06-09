Zamansız bir stil mirası: Kate Middleton'ın puantiyeli elbiseleri
Moda dünyası her sezon yeni ve fütüristik trendlerin peşinden koşsa da, bazı desenler vardır ki modanın zaman tünelinde her an asil bir imza gibi parıldamaya devam eder. İşte o desenlerin başında, bu yıl podyumları ve sokak stilini tamamen ele geçiren puantiyeler geliyor. Galler Prensesi Kate Middleton’ın geçmişten günümüze uzanan ikonik stilinden en güzel elbiseleri sizler için seçtik!
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Geleneksel motiflerin modern dokunuşlarla yeniden yorumlandığı 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda, puantiye deseni adeta altın çağını yaşıyor. Kate Middleton’ın gardırobuna yakından baktığımızda, puantiyeli elbiselerin çok özel ve stratejik bir yeri olduğunu görmek zor değil.
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