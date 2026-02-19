Zamansız kombin tüyosu: Hangi eteğin altına hangi ayakkabı yakışır?
Dolabın önünde durup o en sevdiğin eteği giydikten sonra, "Peki altına ne giyeceğim?" sorusuyla bakışmak... Hepimizin yaşadığı o klasik sabah mesaisi... Etek boyuyla ayakkabı arasındaki o ince çizgi, bazen boyunuzu olduğundan kısa gösterebilir, bazen de tüm kombini bir anda 'ikonik' bir seviyeye taşıyabilir...
1 / 6
Etek ve ayakkabı uyumu aslında bir matematik değil, bir oran sanatı.2026 sokak stilinden ilham alarak, etek türüne göre doğru ayakkabı eşleşmelerine yakından bakıyoruz...
Credit: Pinterest @TheClassyLifestyleGuide
2 / 6
Kalem etek ve alçak rahat topuklu ayakkabılar
Credit: Pinterest @lovely_ur
3 / 6
Mini etek ve uzun topuklu çizme
Credit: Pinterest @belisbkts
4 / 6
Kot etek ve sneaker
Credit: Pinterest @nouvelee