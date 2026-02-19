Zamansız kombin tüyosu: Hangi eteğin altına hangi ayakkabı yakışır?

Dolabın önünde durup o en sevdiğin eteği giydikten sonra, "Peki altına ne giyeceğim?" sorusuyla bakışmak... Hepimizin yaşadığı o klasik sabah mesaisi... Etek boyuyla ayakkabı arasındaki o ince çizgi, bazen boyunuzu olduğundan kısa gösterebilir, bazen de tüm kombini bir anda 'ikonik' bir seviyeye taşıyabilir...

Aybüke Sengir

Etek ve ayakkabı uyumu aslında bir matematik değil, bir oran sanatı.2026 sokak stilinden ilham alarak, etek türüne göre doğru ayakkabı eşleşmelerine yakından bakıyoruz...

Credit: Pinterest @TheClassyLifestyleGuide

Kalem etek ve alçak rahat topuklu ayakkabılar

Credit: Pinterest @lovely_ur

Mini etek ve uzun topuklu çizme

Credit: Pinterest @belisbkts

Kot etek ve sneaker 

Credit: Pinterest @nouvelee 