Zamansız şıklık: Tüm kombinlerinize uyum sağlayacak o saatler

Minimalist Tasarımlar

Minimalist saatler, modası asla geçmeyen ve her durum için uygun olan ilk tercihtir. Genellikle sade bir kadrana, ince bir kasaya ve temiz çizgilere sahiptirler.

Neden Çok Yönlüdür?

Minimalist saatlerin en büyük gücü, basitliğidir. Göz yormayan tasarımı, hem günlük kot pantolon ve tişört kombinleriyle hem de resmi bir iş toplantısı elbisesiyle mükemmel bir uyum sağlar. Renkli ve desenli kıyafetlerin yanında sakin bir duruş sergilerken, sade kombinlere ise modern bir dokunuş katar.

Guess GUGW0022L1 Kadın Kol Saati



7.050 TL