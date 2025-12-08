Zamansız stil için en zarif kadın saat modelleri

Saatler, günümüzün 'sessiz lüks' akımının en önemli sembolleri... Bir saatin değeri, üzerindeki pırlantanın büyüklüğünden çok; ince işçiliğinde, materyal kalitesinde ve tasarımının zamana meydan okuyan çizgisinde gizlidir. Abartıdan uzak, ancak her detayıyla zenginlik hissi veren zarif saatler, stil sahibi kadınlar için vazgeçilmez bir yatırım parçasıdır...

Aybüke Sengir

İşte bilekteki bu sessiz lüksü yansıtan ve modası asla geçmeyecek en zarif kadın saat modelleri...

Quadro Roman Numerals Sheffield Rose Gold DW00600689

7.430 TL

Just Cavalli JC1L371M0065 Altın Rengi Gümüş Çelik Kadın Kol Saati

12.999,99 TL

Guess GUU1388L2M Kadın Kol Saati

5.376,74 TL 