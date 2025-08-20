Zarafet ve cesaretin buluşması: Her ortama uyum sağlayan 16 straplez elbise modeli
Bu yıl moda dünyasında, omuzları açıkta bırakan zarif straplez elbiseler yeniden ön planda. Hem minimalist hem de iddialı tasarımlarla karşımıza çıkan bu elbiseler, özel davetlerden günlük kombinlere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Her ortama uyum sağlayan 16 straplez elbise modelini sizler için derledik.
2025'in en güçlü trendlerinden biri, abartıdan uzak, düz kesimli straplez elbiseler. Özellikle saten ve krep gibi akışkan kumaşlardan yapılan bu modeller, minimalist bir şıklık arayanlar için ideal.
Pinterest @mariamashortia
Vücut hatlarını vurgulayan korseli straplez elbiseler, modern ve cesur bir duruş sergiliyor. Bu tasarımlar, özellikle özel davetler ve kokteyl partileri için de dikkat çekici bir seçenek.
Pimnterest @josefienweyns
2025 sezonunda straplez elbiselerde hem canlı hem de soft renkler öne çıkıyor. Straplez bir elbiseyi doğru aksesuarlarla tamamlamak ise stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilir.
Pinterest @cylanozdemir
Bershka- Straplez kloş midi elbise