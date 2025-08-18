Zarafetin tamamlayıcısı: Yaz için uzun elbise ve şapka kombinleri
Uzun elbiseler, kadın giyiminde zamansız bir zarafeti temsil eder. İster bohem bir esinti, ister klasik bir şıklık, isterse de modern bir duruş arıyor olun, yazın yapacağınız kombinlerde doğru bir şapka ile bu görünümü zirveye taşıyabilirsiniz.
Şapka, sadece güneşten korunmak için değil, aynı zamanda stilinizi kişiselleştirmek ve tamamlamak için güçlü bir aksesuardır. İşte uzun elbisenizle şapkayı bir araya getirerek oluşturabileceğiniz en şık kombinler...
A kesim straplez uzun beyaz elbise ve hasır şapka kombini
(Credit pinterest: @WalaaAbdullah)
Bohem, delikli nakış elbise ve kovboy şapkası
(Credit pinterest: @jess)
Puf kollu yazlık midi elbise ve beyzbol şapkası
(Credit pinterest: @WillabelleOng)