Zarif kadınların asla giymeyeceği 5 parça

'Zarafet' denince aklımıza hemen pahalı markalar geliyor olabilir ama işin aslı hiç de öyle değil. Zarafet, aslında bir denge ve saygı meselesi; hem kendine hem de çevreye olan saygın. Bazı parçalar var ki, ne kadar moda olurlarsa olsunlar, o asil ve 'çabasız şık' duruşu bir anda gölgeleyebiliyor...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 6
Zarif kadınların asla giymeyeceği 5 parça - Resim : 1

Zarif bir kadın, markanın kendisini taşımasını değil, kendisinin markayı taşımasını ister. İşte tarzına güvenen, zarif bir kadının gardırobunda pek de yer bulamayan o 5 parça...

2 / 6
Zarif kadınların asla giymeyeceği 5 parça - Resim : 2

1. Abartılı spor ayakkabı

Pinterest: @gelato_1s7

3 / 6
Zarif kadınların asla giymeyeceği 5 parça - Resim : 3

2. Oversize montlar

Instagram: @alina_frendiy

4 / 6
Zarif kadınların asla giymeyeceği 5 parça - Resim : 4

3. Plastik topuklu ayakkabılar

Pinterest: @yaritzaximenar