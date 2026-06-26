Zendaya'dan kırmızı halıda ezber bozan hareket: 35 dolarlık vintage tişörtle şıklık yarışı
Hollywood’un stil ikonu Zendaya, "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin görkemli galasında ezber bozan, dürüst bir moda hamlesine imza attı. Genç yıldız, lüks tasarım kıyafetlerin yarıştığı kırmızı halıya, bir ikinci el satış sitesinden sadece 35 dolara satın alınan vintage bir tişörtle katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti...
Eşi Tom Holland ile birlikte başrolleri paylaştıkları 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' (Spider-Man: Brand New Day) filminin Paris'te yapılan galasına katılan Emmy ödüllü Zendaya, önünde Örümcek Adam resmi bulunan sade ve bol bir tişört giydi.
Zendaya elbette bu basit görünen giyim tarzı için bile uzun süredir stilistliğini üstlenen Law Roach'tan destek aldı; tişörtünü beyaz topuklu ayakkabıyla kombinledi. Ancak bu tişörtü tartışmalı kılan şey, Roach'un onu internetteki bir ikinci el satış sitesinden 34,99 dolara satın almış olmasıydı.
2019 MET GALA
Zendaya ve Roach, yıllar içinde kırmızı halıda birçok önemli moda anına imza attı. Bunlar arasında 2019 Met Gala'da Zendaya'nın Külkedisi'ne dönüştüğü kıyafet, 'Dune: Part Two' galasında giydiği metalik tulum ve son 10 yıldaki dört Örümcek Adam filmi için örümcek ağıyla süslenmiş birçok stil yer alıyor.