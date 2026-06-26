Zendaya'dan kırmızı halıda ezber bozan hareket: 35 dolarlık vintage tişörtle şıklık yarışı

Zendaya elbette bu basit görünen giyim tarzı için bile uzun süredir stilistliğini üstlenen Law Roach'tan destek aldı; tişörtünü beyaz topuklu ayakkabıyla kombinledi. Ancak bu tişörtü tartışmalı kılan şey, Roach'un onu internetteki bir ikinci el satış sitesinden 34,99 dolara satın almış olmasıydı.