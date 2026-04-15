Zendaya'dan tematik şıklık: "Dune: Part Three" tanıtımında çöl esintili görünüm
Las Vegas’taki Caesars Palace’ta düzenlenen 2026 CinemaCon, sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlarken kırmızı halıda gözler yine Zendaya’nın üzerindeydi. Warner Bros. sunumu kapsamında, 18 Aralık 2026'da vizyona girmesi beklenen 'Dune: Part Three' filminin tanıtımı için sahneye çıkan oyuncu, "metot giyim" anlayışını bir üst seviyeye taşıdı.
Zendaya, 14 Nisan Salı günü Las Vegas'taki Caesars Palace'ta düzenlenen ve sinema sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan CinemaCon 2026 kapsamında gerçekleştirilen Warner Bros. sunumuna katıldı. Oyuncuya sahnede rol arkadaşları Timothée Chalamet, Jason Momoa ve yönetmen Denis Villeneuve eşlik ederken; bu özel buluşma serinin merakla beklenen yeni halkası 'Dune: Part Three'nin ilk resmi tanıtım durağı oldu.
ARRAKIS TEMALI SCHIAPARELLI TASARIM
Kırmızı halıda ise Zendaya, uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Law Roach’un küratörlüğünde hazırlanan Schiaparelli imzalı bir tasarımla boy gösterdi; markanın ikonik yapısal formlarını Dune evreninin çöl atmosferiyle birleştiren bu takım, etkinliğin en çok konuşulan detayı oldu.
SÜRREALİST LÜKSTEN DİSTOPİK DETAYLARA
Kumun dokusunu ve rengini birebir yansıtan eskitilmiş görünümlü kumaş, Arrakis’in tozlu rüzgarlarını anımsatıyor. Ceketin keskin omuz hatları ve vücudu saran heykelsi duruşu, Zendaya'nın canlandırdığı Chani karakterinin hem zarafetini hem de savaşçı kimliğini vurguluyor.
Stilist Law Roach, bu seçimle moda dünyasının "sürrealist lüks" temsilcisi kabul edilen Schiaparelli markasını, distopik bir hikayenin tematik detaylarıyla kusursuz şekilde harmanlamış oldu.
'DUNE: PART THREE' HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
Serinin merakla beklenen üçüncü filmi, Frank Herbert’ın "Dune Mesihi" (Dune Messiah) adlı romanından uyarlandı. Mart ayında yayınlanan ilk tanıtım fragmanında da işaret edildiği üzere, hikaye bizi ilk filmlerin 17 yıl sonrasına götürecek. Filmde, 12 yıldır İmparator olarak hüküm süren Paul "Muad’Dib" Atreides’in (Chalamet), Fremen halkı için üstlendiği mesih rolünün beraberinde getirdiği kontrol edilemez dini ve askeri yükselişle mücadelesini izleyeceğiz.
18 Aralık 2026'da beyaz perdede olacak bu destansı final öncesi, Zendaya'nın tematik kırmızı halı görünümlerinin devam edeceği şimdiden sinyallerini veriyor.