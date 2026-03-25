Zendaya'dan "The Drama" filminin Paris galasında gelinlik şıklığı

DÜĞÜN İDDİALARI



Zendaya ve Tom Holland çiftinin gizlice evlendiği yönündeki iddialar, Zendaya'nın stilisti Law Roach’un 2026 Aktör Ödülleri sırasındaki çarpıcı sözleriyle yeni bir boyut kazanmıştı. Roach, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Düğün çoktan gerçekleşti, kaçırdınız" açıklamasında bulunmuştu.

Çift, bu durumu henüz resmi olarak doğrulamasa da Zendaya’nın parmağındaki nişan yüzüğüne eşlik eden ve alyansa benzeyen yeni yüzüğü, söylentileri güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.







