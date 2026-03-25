Zendaya'dan "The Drama" filminin Paris galasında gelinlik şıklığı
Tom Holland ile evlilik iddialarına henüz bir açıklık getirmeyen Zendaya, yeni filmi 'The Drama'nın Paris galasında, filmdeki evlilik temasına atıfta bulunduğu bir görünümle kırmızı halıda yerini aldı.
Zendaya, yeni projesi The Drama’nın tanıtım turlarında tercih ettiği beyaz görünümler ve parmağındaki yüzüklerle hayranlarının merakını canlı tutmaya devam ediyor. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, 24 Mart Salı günü filmin Paris galasında, rol arkadaşı Robert Pattinson ile birlikte temaya uygun tamamen beyaz bir tasarımla kırmızı halıda yer aldı.
Başrolü paylaştığı Robert Pattinson ile kameralara poz veren Zendaya, Fransız-Belçikalı tasarımcı Nicolas Ghesquière ve Louis Vuitton imzası taşıyan özel tasarım elbisesiyle etkinlikte her zamanki zarif görünümüyle yer aldı. Oyuncu; elbisesinin uzun kolları, sırt dekoltesi ve arkasında yer alan büyük siyah fiyonk detayıyla dikkat çekti.
ZENDAYA’DAN METOT GİYİM DERSİ
Görünümünü kat kat kolyeler ve biri yüzük parmağında olmak üzere üç pırlanta yüzükle tamamlayarak, bir kez daha "metot giyim" tarzını benimsedi ve filmindeki düğün temasına atıfta bulundu.
DÜĞÜN İDDİALARI
Zendaya ve Tom Holland çiftinin gizlice evlendiği yönündeki iddialar, Zendaya'nın stilisti Law Roach’un 2026 Aktör Ödülleri sırasındaki çarpıcı sözleriyle yeni bir boyut kazanmıştı. Roach, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Düğün çoktan gerçekleşti, kaçırdınız" açıklamasında bulunmuştu.
Çift, bu durumu henüz resmi olarak doğrulamasa da Zendaya’nın parmağındaki nişan yüzüğüne eşlik eden ve alyansa benzeyen yeni yüzüğü, söylentileri güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.