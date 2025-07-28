Zeytin Ağacı 3. sezon kombinleri mercek altında
Netflix'in sevilen dizisi 'Zeytin Ağacı', sadece derinlemesine hikayesi ve büyüleyici atmosferiyle değil, karakterlerinin stil seçimleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle dizinin üçüncü sezonunda, Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada, Seda Bakan'ın canlandırdığı Leyla ve Boncuk Yılmaz'ın hayat verdiği Sevgi karakterlerinin giyim tarzlarını mercek altına aldık.
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Netflix'in sevilen dizisi "Zeytin Ağacı", yalnızca içimizdeki düğümleri çözen hikayesiyle değil, karakterlerinin kıyafet seçimleriyle de ilham veriyor.
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Gelin, 'Zeytin Ağacı'nın stil sahibi üç kadın kahramanının üçüncü sezon kombinlerine yakından bakalım...
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Boncuk Yılmaz’ın yeni sezonda giyeceği elbise İpekyol indiriminden
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İpekyol Desen Mix Maksi Elbise
3.299,50 TL