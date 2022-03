Zoë Kravitz, The Batman prömiyerlerinde göz doldurdu

4 Mart'ta vizyona girmesi planlanan The Batman filminin prömiyeri Salı günü New York'ta gerçekleşti. Tüm ekibin katıldığı prömiyerde kostüm tercihleriyle dikkat çeken isim Zoë Kravitz oldu. New York ve Londra'da gerçekleşen galalarda Zoë Kravitz'in zarafetle taşıdığı görünümler...

New York prömiyeri gerçekleşen The Batman filminin galasında dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Kravitz, Oscar de la Renta imzalı özel siyah kadife bağcıklı korseli elbisesiyle stil hakimiyetini sürdürdü. Ünlü yıldızın elbisesi bağcıklı detaylarla ve kedi silüetleriyle tamamlandı. Kravitz, görünümünün geri kalanını nispeten basit tuttu, tüm görünümünü sade tutan Kravitz, sade bir makyaj ve minimal takılarla odak noktasını elbisesi üzerine aktardı.

Fransız zarafetiyle göz dolduran Zoë Kravitz, galalarda tercih ettiği kostümlerle The Batman filmine atıfta bulundu. Londra'da gerçekleşen galada Saint Laurent imzalı elbisesi ile seksi görünümünü ortaya koyan Zoë Kravitz, Fransız tarzı ile çok şık görünüyordu. Sadece göğüs dekoltesinden Batman sembolünü andırdığı siyah düz elbisesi ve Audrey Hepburn tarzı perçemi ile şıklığını konuşturdu.