Nilgün Yıldız Konakcı / elele.com.tr Güzellik Blogger'ı

"Cilt kırışmadan önlem alınması gerektiğini düşünenlerdenim ve düzenli olarak cildimi nemlendirmeye özen gösteriyorum. Bunun yanında kırışıklık karşıtı kremler de vazgeçilmezim. Özellikle 35 yaş sonrası kullanılması tavsiye edilse de ben kırışıklık karşıtı kremleri 20'li yaşlarımın sonunda kullanmaya başladım. Son zamanlarda kullandığım ürünlerden biri ise Biota 59 Elements Superior Anti-Wrinkle Cream. Bu kremin en sevdiğim yanı sürdükten hemen sonra cildimdeki etkisini hissetmem. Yağlı bir görüntü bırakmıyor ve hemen emiliyor. Yumuşacık bir cilde sahip olmamı sağlıyor. Bu kremin kokusu da içeriğinde bulunan üzüm kabuğu, yer fıstığı, ahududu, dut ve erik nedeniyle beni cezbetti. Bu arada bu krem sadece kırışıklıkların giderilmesine değil aynı zamanda cildin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. SPF 15 korumasıyla ise güneşe çıkarken rahatlıkla sürülmesine imkan tanıyor. Yeni şeyler denemeyi seven benim gibi kozmetik düşkünlerine tavsiyem bu kremi denemeleri. Ben sadece iki haftadır kullandığım halde gözle görülür sonuçlar almaya başladım. Umarım sizde de aynı etkiyi yaratır."