Handan Oral / ELLE Dijital Video Editörü
"Kırışıklar belirginleşmeden önlem almak gerekiyor. Tam da bu sebeple kırışıklık önleyici kreme başlama konusunda geç kalmamak önemli. Ben tercihimi Biota 59 Elements Superior Anti-Wrinkle Cream’den yana kullandım. Kremin yoğunluğu, kapağı açar açmaz aldığınız tazeleyici üzüm kabuğu kokusu çok güzel. Kremin yapısı çok hafif, yağsız ve yapay ışıltı içermiyor. Cilt tarafından kolayca emiliyor ve emildikten sonra mat bir bitişe sahip. İçeriğindeki 15 SPF koruma faktörüyle yaz aylarında da etkili bir koruması var. Cilde verdiği nem gayet yeterli, ekstra nemlendirici uygulamaya bile gerek duymuyorsunuz. Yine ürünün içerisinde bulunan Resveratrol de hücre yaşam süresini uzatıyor ve yaşlandırmayı geciktiriyor."
Nilgün Yıldız Konakcı / elele.com.tr Güzellik Blogger'ı
"Cilt
kırışmadan önlem alınması gerektiğini düşünenlerdenim ve düzenli olarak cildimi
nemlendirmeye özen gösteriyorum. Bunun yanında kırışıklık karşıtı kremler de
vazgeçilmezim. Özellikle 35 yaş sonrası kullanılması tavsiye edilse de ben
kırışıklık karşıtı kremleri 20'li yaşlarımın sonunda kullanmaya
başladım. Son zamanlarda kullandığım ürünlerden biri ise Biota 59
Elements Superior Anti-Wrinkle Cream. Bu kremin en sevdiğim yanı sürdükten
hemen sonra cildimdeki etkisini hissetmem. Yağlı bir görüntü bırakmıyor ve hemen emiliyor. Yumuşacık bir cilde sahip olmamı sağlıyor. Bu kremin kokusu da içeriğinde bulunan üzüm kabuğu, yer fıstığı, ahududu, dut ve erik nedeniyle beni cezbetti. Bu arada bu krem sadece kırışıklıkların giderilmesine değil aynı
zamanda cildin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. SPF 15 korumasıyla ise güneşe
çıkarken rahatlıkla sürülmesine imkan tanıyor. Yeni şeyler denemeyi seven benim
gibi kozmetik düşkünlerine tavsiyem bu kremi denemeleri. Ben sadece iki
haftadır kullandığım halde gözle görülür sonuçlar almaya başladım. Umarım sizde
de aynı etkiyi yaratır."
Gülru İncu / ELELE Dergisi Güzellik Editörü
"Hepimiz iyi biliyoruz ki sağlığımızı ve güzelliğimizi tehdit eden serbest radikallere karşı en güçlü silahımız, cildimizi besleyen ve enerji veren antioksidanlar. Cildinizin yorgun ve renksiz olduğundan şikayetçiyseniz antioksidan içeren bir bakım çözüm olabilir. Biota Superior Anti-Wrinkle Cream, kremin derinin alt katmanlarına geçmesini sağlayan özel lipozom teknolojisini çok güçlü bir antioksidan olan Resveratrol ile birleştiriyor. Serbest radikallere karşı koruma sağlıyor ve kolajen yapıya destek oluyor. Açık renk ve lekelenmeye müsait bir cildim olduğu için yaz-kış SPF içeren kremler kullanıyorum. Biota Superior Anti-Wrinkle Cream, SPF 15 özelliğiyle tercihlerim arasında. Çok hafif. Cilt tarafından anında emiliyor. Kokusu ise muhteşem."
Aslı Asil / ELLE Dergisi Editörü
"Yaz aylarında güneş kremi sürmeden dışarı çıkamayan bir insanım ben. Yaşım gereği de kırışıklık karşıtı kremleri kullanmak için erken olduğunu düşünürken bu ürün ile karşılaştım. Hem Spf 15 özelliğiyle güneşe karşı koruma sağlarken hem de kırışıklıklar oluşmadan önlemini almış oluyorum. Benim gibi karma cildi olan insanlar için krem yoğunluğu çok önemlidir. Çok hafif veya kalın olmamalıdır. Biota Superior Anti-Wrinkle Cream, dokusu sayesinde kolayca sürülebiliyor ve ciltte çok güzel bir his bırakıyor. En hoş özelliğiyse üzüm kabuğu kokusuyla keyif veriyor!"