"Sezon geçişleri saç sağlığı açısından her zaman zorludur. Özellikle de yaz sonrası, sertleşen ve kırılan saçları bakıma almak ve tabii dökülmelere karşı da önlem almak gerekir. Bu sezon ben, Biota’nın saç dökülmesini önleyen şampuanından yardım almayı seçtim. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar bilir, bunu önlemeye yönelik ürünler genelde saçları kurutur. Biota 59 Elements'in Anti Hair Loss Şampuan, içeriğindeki Sinameki ve Anzer ekstresi sayesinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurken saça yumuşak bir doku kazandırıyor. Üstelik kokusu da harika!"
"Saçlarım zaten çok gür değil ve bu yüzden dökülme benim kabusum. 'Günde 50 ile 100 arası, bahar aylarında ise günde 200’e kadar saç teli kaybı normal sayılıyor' denilse de, fırçada kalan her saç teli benim için bir stres sebebi diyebilirim. Biota 59 Elements'in Anti Hair Loss Şampuanı'nı da büyük bir merakla denedim. Tüm saç tiplerinin kullanabildiği bu şampuan 6 ayrı bitkiden elde edilen ekstrenin yanı sıra saç dökülmesi problemi yaşayan saçlara özel sinameki ekstresi içeriyormuş. Ürünü bir hafta boyunca kullandım ve çok memnun kaldım. Saç dökülmesini önleyici serum ile birlikte düzenli kullanıldığında daha da etkili oluyormuş. Bundan sonra da bu şekilde kullanacağım."
"Saç dökülmesi, kadınlar için özellikle mevsim geçişlerinde bir problem haline dönüşüyor. Kullandığım şampuan benim için çok önemli. Çünkü şampuan direkt olarak saç derisine nüfuz ediyor ve bu nedenle içeriğinin doğal olması en çok dikkat ettiğim faktörlerden biri. Biota 59 Elements'in Anti Hair Loss Şampuanı içerisindeki antioksidanlar altı ayrı bitkiden toplandığı için gönül rahatlığıyla saç derisine uyguladım. Özel sinameki ekstresiyle saç dökülmesini azaltan bu ürünün kokusu da çok güzel. Şampuanı hafif masaj hareketleriyle uyguladıktan sonra durulamanız yeterli. Banyodan sonra yerde daha az saç teli görmek isteyenlere mutlaka denemelerini öneririm."
"Tıpkı cildimiz gibi saçlarımız da mevsim dönümlerinden etkileniyor. Sert rüzgarlar, aşırı sıcak ve kuru hava, klima gibi dış etkenler saçımızın nem dengesini bozuyor. Nemini kaybeden ve kuruyan saç zamanla güçsüzleşiyor ve matlaşıyor. Serbest radikaller saçın kimyasal yapısını bozuyor ve beslenmek için ihtiyaç duyduğu proteinleri öldürüyor. Yıpranmış ve kırılgan saçlara bakım yapmanın yolu da saç yapısını eski haline geri döndüren, etkili bir bakımdan geçiyor. Saç bakımında doğal içeriklerden yardım almayı seviyorsanız Biota 59 Elements Ethnobotanic Saç Dökülmesini Önleyici Şampuan, sinemaki ve anzer ekstresiyle doğanın gücünü saçlarınıza taşıyor. Kolayca köpürüyor, kokusuyla ferahlatıyor ve saçınızın derinlemesine temizlendiğini hissediyorsunuz."