"Saçlarım zaten çok gür değil ve bu yüzden dökülme benim kabusum. 'Günde 50 ile 100 arası, bahar aylarında ise günde 200’e kadar saç teli kaybı normal sayılıyor' denilse de, fırçada kalan her saç teli benim için bir stres sebebi diyebilirim. Biota 59 Elements'in Anti Hair Loss Şampuanı'nı da büyük bir merakla denedim. Tüm saç tiplerinin kullanabildiği bu şampuan 6 ayrı bitkiden elde edilen ekstrenin yanı sıra saç dökülmesi problemi yaşayan saçlara özel sinameki ekstresi içeriyormuş. Ürünü bir hafta boyunca kullandım ve çok memnun kaldım. Saç dökülmesini önleyici serum ile birlikte düzenli kullanıldığında daha da etkili oluyormuş. Bundan sonra da bu şekilde kullanacağım."

