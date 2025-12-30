1 Ocak Perşembe günü A.B.İ dizisi yayınlanacak mı?

Yeni yıl yaklaşırken hem sosyal medyada hem de arama motorlarında ‘1 Ocak diziler var mı?’ sorusu en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

Yılbaşı haftası nedeniyle pek çok dizi, yayın akışında olmazken, şimdi tüm gözler perşembe akşamlarına damga vuran o dizilere çevrildi.

Peki 1 Ocak’ta A.B.İ dizisi yayınlanacak mı? İşte detaylar...

1 OCAK’TA DİZİLER VAR MI?

Yeni yıl haftasından dolayı televizyon kanallarının büyük bölümünde ilgiyle takip edilen dizilere ara verildi. Kanal D, Show TV, ATV, NOW ve Star TV ekranlarında bu hafta yer alan dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yeni yıl sebebiyle diziler ara verince, kanallar içeriğinde yılbaşı özel programlarına ve sinema filmlerine yer verdi.

A.B.İ DİZİSİ YAYINLANACAK MI?

Perşembe günü, sezonun en çok konuşulan projelerinin yayınlanma ihtimali nedeniyle televizyon sektöründe hareketli geçti. Özellikle A.B.İ.’nin 1 Ocak’ta yayınlanıp yayınlanmayacağı kulislerde yoğun şekilde araştırılıp tartışıldı. ATV ekranlarının yeni bombası Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrol oynadığı A.B.İ.’yi ekrana getirmesi halinde, aynı gün Veliaht ve Halef dizilerinin de yayınlanma ihtimali konuşuluyordu.

DİZİ İKİNCİ BÖLÜM ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Tüm bu ihtimallerden dolayı, dizilerin yeni bölümlerinin hazır bekletildiği öğrenildi. Ancak yayın planlamasında son karar netleşti. Mevcut programlamaya göre 1 Ocak Perşembe günü hiçbir kanalda dizi yayını yapılmayacak. Yeni yıl haftası nedeniyle reklam ve izlenme oranlarına bakıldığı ve bu nedenle A.B.İ., Veliaht ve Halef gibi güçlü projelerin riske edilmek istenmediği konuşuluyor.

Aynı zamanda A.B.İ. dizisinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İkinci bölüm çekimlerine başlayan dizinin ekibi, yılbaşı nedeniyle üç günlük kısa bir tatil programına girdi. Yeni bölümler ise yılbaşı haftasının hemen sonrasında normal yayın takviminde izleyicisiyle buluşacak.

A.B.İ DİZİSİ FRAGMAN