1 Ocak Perşembe günü 'Veliaht' dizisi var mı?

2026'ya girerken yeni haftada hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı merak ediliyor...

1 OCAK’TA DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Yeni yıl haftasından dolayı televizyon kanallarının büyük bölümünde ilgiyle takip edilen dizilere ara verildi. Kanal D, Show TV, ATV, NOW ve Star TV ekranlarında bu hafta yer alan dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

A.B.İ.‘nin perşembe günü yayınlanma ihtimali TV sektöründe hareketliliğe neden olmuştu. Eğer atv diziyi yayınlarsa Halef ve Veliaht’ın da yayınlanma durumu gündeme gelecekti.

'VELİAHT' PERŞEMBE GÜNÜ VAR MI?

Yeni yıla girmeye ramak kala 1 Ocak Perşembe günü yayın akışında Veliaht'ın ara vereceği netleşti. Yeni bölümler ise yılbaşı haftasının hemen sonrasında normal yayın takviminde izleyicisiyle buluşacak.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NE?

Veliaht dizisi, Esenler Otogarı’nı merkezine alarak Karslı Ailesi’nin aile bağları, iktidar hırsı ve geçmişten gelen sırlar etrafında şekillenen hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Aile içi güç savaşlarının ve bu kaotik ortamda filizlenen büyük bir aşk öyküsünün çarpıcı bir şekilde işlendiği dizi, izleyiciye hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşatacak.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

‘Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler yer alıyor.

Veliaht 15. Bölüm 2. Fragman | "Eğer arada kalırsan ikisi de ölecek!"