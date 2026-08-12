Perseid meteor yağmuru saat kaçta, ne zaman, nerelerden izlenir? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

12 Ağustos 2026, aynı güne denk gelen üç büyük gökyüzü olayıyla astronomi meraklıları için oldukça özel bir tarihe dönüştü.

Gün, şafak öncesinde altı gezegenin oluşturduğu geniş geçitle başlarken; akşam saatlerinde Grönland, İzlanda ve İspanya hattında tam Güneş tutulması yaşanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yılın en dikkat çekici meteor yağmurlarından Perseidler zirveye ulaşacak.

GÜNEŞ TAMAMEN KAYBOLACAK

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle gerçekleşecek. NASA verilerine göre tutulma hattı kuzey Rusya, Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden geçerek İspanya ile Portekiz'e ulaşacak. İspanya ana karasında bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez izlenecek tam tutulma, bazı bölgelerde 2 dakika 18 saniyeye kadar sürecek. Türkiye'den görülemeyecek olan bu tutulma, NASA ve ESA'nın canlı yayınlarıyla internet üzerinden takip edilebilecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki tutulma ise 2 Ağustos 2027'de parçalı olarak gerçekleşecek.

ŞAFAK VAKTİNDE ALTI GEZEGEN GEÇİDİ

Günün bir diğer önemli olayı şafak öncesinde yaşanan "gezegen geçidi" oldu. Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter gökyüzünde aynı yay üzerinde sıralandı. Türkiye'den de izlenebilen bu olayda Satürn, Mars ve Uranüs seçilebilirken; Neptün için dürbün/teleskop, Jüpiter ve Merkür için ise ufuk çizgisi şartları gerekti. Yani sosyal medyadaki "altı gezegen çıplak gözle görülecek" ifadeleri gerçeği yansıtmıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ, SAAT KAÇTA?

Türkiye'den izlenebilecek en görkemli gösteri ise Perseid meteor yağmuru olacak. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve yapacak olan Perseidler, Yeni Ay dönemine denk geldiği için karanlık gökyüzünde muazzam bir seyir vaat ediyor. Gece yarısından şafağa kadar sürecek gözlemlerde, şehir ışıklarından uzak kırsal alanlarda saatte 30 ila 50 (ideal koşullarda 100'e kadar) meteor izlenebilecek. Herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilecek bu doğa olayı, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçacıkların atmosferde yanmasıyla meydana geliyor.