"13 Going on 30" yeniden çekiliyor: Jennifer Garner bu kez kamera arkasında
Netflix, Jennifer Garner ve Mark Ruffalo’nun başrollerini paylaştığı 2000’lerin kült romantik komedisi '13 Going on 30’u modern bir kadroyla yeniden izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerini Emily Bader ve Logan Lerman’ın üstleneceği projenin yapımcı koltuğunda ise orijinal filmin yıldızı Jennifer Garner oturuyor.
2000’li yılların unutulmaz romantik komedi klasiklerinden biri olan "13 Going on 30" (Keşke 30 Olsam), Netflix çatısı altında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Orijinal filmde 13 yaşındaki bir genç kızın sihirli bir şekilde 30 yaşındaki başarılı bir dergi editörüne dönüşmesini canlandıran Jennifer Garner, bu yeni projede idari yapımcı olarak yer alacak.
YENİ NESİL JENNA VE MATT
Filmin başrollerini, son dönemin dikkat çeken isimlerinden Emily Bader ve "The Perks of Being a Wallflower" ile tanınan Logan Lerman paylaşacak. Filmin yönetmenliğini, Emily Bader ile daha önce 'People We Met on Vacation' filminde birlikte çalışan Brett Haley üstleniyor."
"UZUN ZAMANDIR BU FİLMİN HAYRANIYIM"
Yönetmen Haley, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle ifade etti:
“13 Going on 30; Jennifer Garner, Mark Ruffalo ve Judy Greer'ın unutulmaz performanslarının yer aldığı; komik, duygusal, derinlemesine insani, o nadir ve kusursuz filmlerden biridir.”
Haley, orijinal filmin hayranı olduğunu belirterek Jennifer Garner’ın yapımcı olarak projeye dahil olmasının önemini vurguladı:
“Uzun zamandır bu filmin hayranıyım, bu yüzden bu yeniden canlandırma projesine adım atmak büyük bir sorumluluk getiriyor. Orijinal filmi özel kılan en büyük parçalardan biri olan Jennifer Garner'ın yürütücü yapımcı olarak projede yer alması özellikle anlamlı.”
YENİ BAŞROL OYUNCULARI VE GELECEK PROJELERİ
Başrol oyuncusu Emily Bader, Netflix'teki başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Oyuncu, ABD kadın futbolunun efsane ismi Mia Hamm'i canlandıracağı “The 99’ers” adlı spor dramasıyla da yakında karşımıza çıkacak. Logan Lerman ise son olarak "Only Murders in the Building" dizisinin beşinci sezonunda izleyiciyle buluşmuştu.