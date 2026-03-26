"13 Going on 30" yeniden çekiliyor: Jennifer Garner bu kez kamera arkasında

"UZUN ZAMANDIR BU FİLMİN HAYRANIYIM"



Yönetmen Haley, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle ifade etti:



“13 Going on 30; Jennifer Garner, Mark Ruffalo ve Judy Greer'ın unutulmaz performanslarının yer aldığı; komik, duygusal, derinlemesine insani, o nadir ve kusursuz filmlerden biridir.”



Haley, orijinal filmin hayranı olduğunu belirterek Jennifer Garner’ın yapımcı olarak projeye dahil olmasının önemini vurguladı:



“Uzun zamandır bu filmin hayranıyım, bu yüzden bu yeniden canlandırma projesine adım atmak büyük bir sorumluluk getiriyor. Orijinal filmi özel kılan en büyük parçalardan biri olan Jennifer Garner'ın yürütücü yapımcı olarak projede yer alması özellikle anlamlı.”