13 Mayıs Kuruluş Orhan dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor.

Ancak Kuruluş Orhan'ın 13 Mayıs tarihli ATV yayın akışında yer almaması dikkat çekti.

Normal şartlar altında her çarşamba günü saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün bu hafta ATV yayın akışından kaldırılmasının sebebi belli oldu.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

24. bölümünün bu akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Orhan'ın, Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması sebebiyle yayınlanamayacağı ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan araştırmalar neticesinde Kuruluş Orhan dizisinin 24. bölümünün 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olması bekleniyor.

13 MAYIS ÇARŞAMBA ATV KANALI YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

22:40 Kuruluş Orhan 23.Bölüm (Eski bölüm)

02:00 Ateş Kuşları