13 Mayıs Kuruluş Orhan dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının merakla beklenen yapımı Kuruluş Orhan dizisinin bu haftaki yayın akışında yer almaması, dizinin sıkı takipçilerini meraklandırdı. Sosyal medyada "Kuruluş Orhan bu akşam var mı?" ve "Yeni bölüm neden yayınlanmıyor?" soruları hızla gündem oldu. Peki, Kuruluş Orhan dizisi bu akşam neden yok? Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...
Kuruluş Orhan, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor.
Ancak Kuruluş Orhan'ın 13 Mayıs tarihli ATV yayın akışında yer almaması dikkat çekti.
Normal şartlar altında her çarşamba günü saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkan Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün bu hafta ATV yayın akışından kaldırılmasının sebebi belli oldu.
KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
24. bölümünün bu akşam yayınlanması beklenen Kuruluş Orhan'ın, Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması sebebiyle yayınlanamayacağı ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapılan araştırmalar neticesinde Kuruluş Orhan dizisinin 24. bölümünün 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olması bekleniyor.
KURULUŞ ORHAN 24. BÖLÜM FRAGMANI
13 MAYIS ÇARŞAMBA ATV KANALI YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
22:40 Kuruluş Orhan 23.Bölüm (Eski bölüm)
02:00 Ateş Kuşları