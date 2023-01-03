1899'un ikinci sezonu gelmeyecek: Netflix, neden iptal etti?

Netfix'in orijinal yapımlarından olan popüler dizi '1899' için yolun sonu... Dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak konusuydu. Dizinin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese dijital platformun diziyle ilgili aldığı kararı Instagram üzerinden duyurdu.

"1899'un yeni sezonunun yayınlanmayacağını üzülerek söylemek zorundayız"

Dizinin iptal edildiği haberini, yaratıcılarından Baran bo Odar dün sosyal medya hesabından duyurdu. Odar, "Üzücü ama gerçek" sözleriyle paylaştığı açıklamasında şunları söyledi: "1899'un yeni sezonunun yayınlanmayacağını üzülerek söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu 'Dark'ta yaptığımız gibi 2'inci ve 3'üncü sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez."

1899 DİZİSİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Peki, dizinin 2. sezonu neden olmayacak? Independent Kültür muhabiri Jacop Stolworthy Kasım ayında yazdığı bir makalede aslında bu durumu tahmin etmiş ve 1899'un ikinci sezonunun gelmeyecebileceğini söylemişti. 28 Kasım 2022 tarihli yazıda bu durumun nedenini şöyle yazmıştı:

"... 1899 yayıncı için yeterince büyük bir hit olarak kabul edilmezse, Netflix'in o baltayı indireceğine bahse girebilirsiniz"

"1899'un işini kolaylaştırmayan bir nokta da tüm zamanların en pahalı Alman yapımı dizisi olması ve Netflix'in, 60 milyon euroluk bütçesinin 48 milyon euroluk kısmını ödediği gerçeği. Başka bir deyişle, Netflix'in dünyadaki En İyi 10 listesinde tepeye çıkması gerekiyor; bu yazı kaleme alındığı sırada 1899, hem Birleşik Krallık hem de ABD'de The Crown'ın son sezonunun ardından geliyor ve 93 bölgenin sadece 25'inde bir numara".