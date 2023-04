19. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

30 yıldır Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat’ta gerçekleşecek olan 19. Akbank Kısa Film Festivali, 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

19. Akbank Kısa Film Festivali sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere, bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak takip edilebilecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksaat.com internet adresi üzerinden yapılacak.

71 ülkeden toplam 2237 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı, 36 ülkeden 88 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu, dünya sinemasının önemli isimlerinden Norveçli yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen. Yönetmenle yapılacak bir masterclass, uzun metraj fimi Valley Of Shadows ve kısa mesaj filmleri Everything Will Be Ok ve Darek programda yer alıyor.



KISADAN UZUNA da bu yıl uluslararası alanda başarılı yapımlara imza atan genç yönetmen Umut Aral var. Yönetmenin deneyimlerini aktardığı bir söyleşi, ilk uzun metraj filmi İyi Oyun ve ödüllü kısa filmleri Çarpışma ve Otuzdört festival programında.

BELGESEL SİNEMA bölümünde çok sayıda seçkin belgeselin yanı sıra, Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğindeki Crossroads filmi programda yer alıyor. Yönetmen, filmin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu ile yapacağı söyleşi ile belgesel film deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.



FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 572 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek.

19. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ ATÖLYE SÖYLEŞİ PROGRAMI

19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan atölye söyleşi programında Gülse Birsel, Aleyna Seymen, Ekin Koç, Emir Etminan, Berkay Ateş, Mustafa Kara, Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık, Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz, Mine Pakel, Saki Çimen, Fırat Terzioğlu, Yalın Özgencil, Utku Gürler gibi çok sayıda sanatçı, kendi alanlarındaki deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.