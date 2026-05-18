19 Mayıs ücretsiz konser ve etkinlikleri: İzmir, Ankara, İstanbul ücretsiz 19 Mayıs konserleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım devam ederken, Türkiye genelinde düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlik takvimi de netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde organize edilecek kutlamalarda ünlü isimler sahne alacak. Peki, 19 Mayıs ücretsiz konser ve etkinlikleri neler? İşte detaylar...
ANKARA 19 MAYIS 2026 KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ
Gecen açılışı: Bağımsızlık ruhunu sahneye taşıyan "Sönmeyen Meşale" müzikli dans tiyatrosuyla gerçekleşecek, ardından 19 Mayıs ruhu konserlerle devam edecek. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Salı günü Ankara Echoes ile Ece Seçkin, AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda saat 18.00'de hayranlarıyla buluşacak.
CSO ADA Ankara: 20 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" Gençlik ve Spor Bayramı Konseri düzenlenecek.
Resmi Törenler: Anıtkabir ziyareti sonrası Valilik Meydanı ve çeşitli caddelerde gençlik yürüyüşleri organize edilecek.
İBB İSTANBUL 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 2026 DUYURULDU
Düzenleyeceği etkinlik ve programlarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel spor organizasyonları da gerçekleştirilecek. Padelden atletizme, futboldan bisiklete kadar bireysel ve takım oyunlarına yönelik birçok branşı kapsayacak olan ve katılım kontenjanı bulunan spor etkinlikleri için başvurular online olarak açılan https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/19-mayis-etkinlikleri/ adresi üzerinden alınıyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.
19 MAYIS'TA ÜCRETSİZ MALTEPE ETKİNLİK ALANI KONSER
Ana Konser: Maltepe Etkinlik Alanı’nda Zeynep Bastık, Bedük ve Baran Mengüç sahne alacak. Kapı açılışı saat 17.00 olarak belirlendi.
Spor Şöleni: Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde gün boyu spor parkurları, jonglör gösterileri ve kortej yürüyüşleri yapılacak (Kapı açılış 14.00).
Sahne Performansları: M Lisa ve İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu özel gösterileriyle kutlamalara renk katacak.