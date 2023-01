1974'ten 2022'ye: Wednesday dizisindeki kolye neden çok tanıdık...

Netflix dizisi Wednesday'de Larissa Weems karakteri iddialı mücevherleri ve göz alıcı tasarımıyla, dikkat çekiyor. Ancak keskin gözlü izleyiciler dizide taktığı lüks gümüş yapraklı bir kolyenin yıllardır pek çok dizi ve filmde de karşımıza çıktığını fark etti. Bu kolye yıllar boyunca farklı dizi ve filmlerde en az sekiz kez kullanıldı.

Kolye şu anda Addams Ailesi spin-off'undaki baş öğretmenin boynunda.

Jacqueline Bisset, 1974'te Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet romanının büyük ekran uyarlamasında zarif Helena Andrenyi'yi canlandırdı.

Kolyenin göründüğü ilk isim 1974'te Agatha Christie'nin Doğu Ekspresinde Cinayet'i uyarlamasında Helena Andrenyi'yi canlandıran Jacqueline Bisset idi. Ardından, 1979'da, BBC dönem draması Prince Regent'te Sarah Jane Curran tarafından takılan bir kolye oldu.

Recycled Movie Costumes web sitesine göre, kolye daha sonra kostüm tasarımcılarının gözünden düşmüş gibi göründü, ta ki Greta Scacchi'nin oynadığı 1997 yapımı The Serpent's Kiss filmine kadar.

2005'te BBC drama belgeseli Beethoven'da Holly Radford tarafından ve iki yıl sonra Gabriel Garcia Marquez'in Love In The Time Of Cholera'nın film uyarlamasında Giovanna Mezzogiorno tarafından takıldı.

Wednesday dizisinden önce ise Jane Austen'ın Emma'nın dört bölümlük BBC uyarlamasında Jane Fairfax'i oynayan Laura Pyper'in boynunda görüldü.

İngiliz aktris Christie, ailenin kızları Wednesday Addams'a odaklanan Netflix dizisinde Nevermore College'ın şekil değiştiren müdiresini oynuyor. Kolye, akademide bir dans sırasında bir sabotajın yer aldığı dördüncü bölüm Woe What A Night'ta Christie'de ortaya çıkıyor.