'2 Aile Arasında' ne zaman vizyona giriyor?

Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan'ın oturduğu BKM yapımı '2 Aile Arasında' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Gülse Birsel, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"SEVİNÇTEN ZIPLAMALIK BİR HABERİMİZ VAR"

Birsel yaptığı paylaşımda, "DM'den paylaşmalık, WhatsApp gruplarına atmalık, sevinçten zıplamalık bir haberimiz var. '2 Aile Arasında', 4 Aralık'ta sinemalarda! Takvimine not et, hatırlatıcını kur" ifadelerini kullandı.

OYUNCU KADROSU

Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaştığı filminin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Devin Özgür Çınar gibi Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor.

3.5 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

Serinin ilk filmi olan 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girmiş ve gişede büyük bir başarıya imza atarak 3.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.