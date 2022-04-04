2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy bu yıl 64’üncü kez sahiplerini buldu. Ödül töreni ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena’da yapıldı. İşte 2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları...
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, koronavirüs nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen ve Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu.
YILIN ALBÜMÜ JON BASTISTE
Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu.
GENÇ YILDIZA 3 ÖDÜL BİRDEN
Müzik dünyasına emek verenlerin ödüllendirildiği gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de 19 yaşındaki Olivia Rodrigo oldu. Genç yıldız, kariyerinin henüz başında üç tane Grammy ödülünü evine götürdü.
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ZELENSKİ GRAMMY'DE KONUŞTU
Törenin en önemli anlarından birisi de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek istedi.
64. Grammy Ödülleri’nin kazananları
- En iyi pop vokal albüm: Olivia Rodrigo- Sour
- En iyi R&B albümü: Jazmine Sullivan – Heaux Tales
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- En iyi rap performansı: Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
- En iyi yeni sanatçı: Olivia Rodrigo
- Yılın şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open
- En iyi country albümü: Chris Stapleton – Starting Over
- En iyi solo performans: Olivia Rodrigo – Drivers License
- En iyi elektrik- elektronik kayıt: Rüfüs Du Sol – Alive
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- En iyi dans- elektronik albüm: Black Coffee – Subconsciously
- En iyi country ikili ya da grup performans: Brothers Osborne – Younger Me
- En iyi rock performansı: Foo Fighters – Making a Fire
- En iyi rock şarkısı: Foo Fighters – Waiting on a War
- En iyi alternatif müzik albümü: St Vincent – Daddy’s Home
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- En iyi R&B performans: Silk Sonic – Leave the Door Open ve Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feeling
- En iyi geleneksel R&B performansı: HER – Fight for You
- En iyi R&B şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open
- En iyi rap albümü: Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
- En iyi rap şarkısı: Kanye West featuring Jay-Z – Jail
- En iyi melodik performans: Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby
- En iyi country şarkısı: Chris Stapleton – Cold
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- En iyi country solo performans: Chris Stapleton – You Should Probably Leave
- En iyi Latin pop albümü: Alex Cuba – Mendó
- En iyi musica urbana albümü: Bad Bunny – El Último Tour del Mundo
- En iyi Latin rock ya da alternatif albüm: Juanes – Origen
- En iyi tropikal Latin albüm: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!
- En iyi Amerikan roots performansı: Jon Batiste
- En iyi American roots şarkısı: Jon Batiste – Cry
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- En iyi Amerikana albümü: Los Lobos – Native Sons
- En iyi modern blues albümü: Christone “Kingfish” Ingram – 662
- En iyi geleneksel blues albümü: Cedric Burnside – I Be Trying
- En iyi bluegrass albümü: Béla Fleck – My Bluegrass Heart
- En iyi folk albümü: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home
- En iyi reggae albümü: Soja – Beauty in the Silence
- En iyi caz vokal albümü: Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab
- En iyi enstrumental caz albümü: Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline
- En iyi Latin caz albümü: Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror
- En iyi new age albümü: Stewart Copeland and Ricky Kej – Divine Tides
- En iyi küresel müzik albümü: Angélique Kidjo – Mother Nature
- En iyi küresel müzik performansı: Arooj Aftab – Mohabbat
- En iyi bölgesel Meksika müziği albümü: Vicente Fernández – A Mis 80’s
- En iyi gospel albümü: CeCe Winans – Believe for It
- En iyi roots gospel albümü: Carrie Underwood – My Savior
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- En iyi gospel performansı/şarkısı: CeCe Winans – Never Lost
- Yılın yapımcısı: Jack Antonoff
- En iyi komedi albümü: Louis CK – Sincerely Louis CK