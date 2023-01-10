2022'de televizyonda en çok hangi diziler izlendi?

Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yasak Elma, Gönül Dağı, Büyük Selçuklu Uyanış... 2022 yılı birbirinden ünlü isimlerin oynadığı iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Peki, 2022 yılında en çok hangi Türk dizileri izlendi? Box Office Türkiye 2022 yılında en yüksek rating rakamlarına ulaşan dizileri listeledi. İşte Box Office derlemesine göre 2022'nin en çok izlenen 10 dizisi...

2022'NİN EN ÇOK İZLENEN 10 TÜRK DİZİSİ

10 - Mahkum (6,37 reyting)

Prömiyerini Aralık ayında yapan ve 2022 yılının başında 10 reytinge kadar yükselen Mahkum yıl boyunca 26 bölüm yayınlandı. Bu 26 bölümde 6,37 reyting ortalamasına ulaşan dizi ikinci sezonda düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

9 - Yasak Elma (6,45 reyting)

Türk televizyonlarının fenomen dizisi Yasak Elma dördüncü yılında da Top 10 başarısını sürdürdü. Yeni yılın ilk ayında 8 reytinge kadar yükselen dizi 2022 yılında yayınlandığı 34 bölümde 6,45 reyting ortalamasına ulaştı.

8 - Ben Bu Cihana Sığmazam (6,71 reyting)

2022/2023 sezonunun en yüksek açılış rekorunu elinde bulunduran Ben Bu Cihana Sığmazam listeye giren iki yeni sezon dizisinden biri oldu. 2022 yılında 15 bölüm yayınlanan dizi 6,71 reyting ortalamasına ulaştı.

7 - Camdaki Kız (7,06 reyting)

Üçüncü sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız yüksek reyting başarısını 2022 yılına da taşıdı. Mart ayında 9 reytinglere kadar yükselen dizi, geçtiğimiz yıl yayınlandığı 37 bölümde 7,06 reyting ortalaması elde etti.

6 - Teşkilat (7,48 reyting)

Geçtiğimiz yılın ikinci kısmında başrol değişikliğine giden Teşkilat her iki sezonda da yüksek reyting başarısını sürdürdü. Yılın ilk aylarında 9 reyting sınırını aşan dizi, yayınlandığı 31 bölümde 7,48 reyting ortalamasına ulaştı.

5 - Alparslan Büyük Selçuklu (7,94 reyting)

Geçtiğimiz sezonun TOTAL'de en yüksek reyting ortalamasına ulaşan yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu başarısını ABC1 kategorisinde de gösterdi. Şubat ayında çift haneli reytinglere ulaşan dizi, 2022'de yayınlandığı 31 bölümde 7,94 reyting ortalaması elde etti.

4 - Yargı (8,64 reyting)

AB ve ABC1 kategorilerinde geçen sezonun en yüksek ortalamaya ulaşan yeni dizisi Yargı, yılın ilk aylarında çift haneli reytinglere ulaştı. Bugünlerde ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizi 2022 yılında 35 bölümde 8,64 reyting ortalamasna ulaştı.

3 - Kuruluş Osman (9,60 reyting)

Türk televizyonlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman reyting başarısını üçüncü yılında da sürdürdü. Yılın ilk ayında 13 reytinge kadar yükselen dizi, yayınlandığı 33 bölümde 9,60 reyting ortalaması elde etti.

2 - Yalı Çapkını (10,49 reyting)

Düşük reytinglerle başlamasına rağmen kısa sürede fenomen haline gelen Yalı Çapkını üç kategoride de 2022 yılının rating rekorunu egale etti. Geçtiğimiz yıl 15 bölümde 10,49 reyting ortalaması elde eden dizi zirvenin en yakın takipçisi oldu.

1 - Gönül Dağı (10,63 reyting)

Rüya gibi bir ikinci sezon geçiren Gönül Dağı geçtiğimiz yılın 24 haftasını birinci sırada tamamladı. Uzun bir süre çift haneli reytinglerin altına düşmeyen dizi geçtiğimiz yıl 35 bölümde 10,63 reyting ortalaması elde etti.