2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Törende depremde hayatını kaybedenler anıldı
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.
BAFTA Film Ödülleri, Pazar günü İngiltere'nin Londra kentindeki Royal Festival Hall'da sahiplerini buldu.
Alman filmi “Batı Cephesinde Değişen Bir Şey Yok” gecenin kazananı oldu ve en iyi film ve en iyi yönetmen dahil yedi ödül kazandı. Yapımcı Malte Grunert sahnede, “Pek çok adaylıkla kutsandık ve bunu kazanmak tek kelimeyle inanılmaz” dedi. 1. Dünya Savaşı'nda geçen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” aynı zamanda 9 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
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Etkinlikte “The Banshees of Inisherin” de beğenildi ve hem yardımcı erkek oyuncu hem de yardımcı kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en iyi orijinal senaryo ödüllerini aldı. İrlanda iç savaşının zemininde gelişen dostluğa kara mizahla bakan "The Banshees of Inisherin" de 9 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
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Oscar Ödülleri'nin favori filmlerinden “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” Pazar günü büyük ölçüde beklediğini bulamadı. En iyi kurgu dalı ile yalnızca bir ödül aldı. Her Şey Her Yerde Aynı Anda 11 dalda Oscar elde etmek için yarışacak.
DEPREM UNUTULMADI
Türkiye'de çekilen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede, Türkiye ve Suriye'ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum” dedi. "Film bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye’de yaptığı tatili konu ediniyor" ifadelerini kullandı.
MAVİ KURDELE TAKTILAR
Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı. Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Cate Blanchett da geceye mavi kurdeleyle katıldı.
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Yönetmen Edward Berger, oyuncular Colin Farrell, Jamie Lee Curtis ve Angela Bassett da mavi kurdele takan isimler arasındaydı.
İŞTE BAFTA 2023'ÜN KAZANANLARI
- En iyi yönetmen: Edward Berger - All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
- En iyi erkek oyuncu: Austin Butler - Elvis
- En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett - Tar
- En iyi film: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
- Yükselen yeni yıldız: Emma Mackey
- En iyi uyarlama senaryo: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kerry Condon - The Banshees Of Inisherin
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Barry Keoghan - The Banshees Of Inisherin
- Yabancı dilde en iyi film: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
- En iyi görüntü yönetimi: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
- Çıkış yapan en iyi İngiliz sanatçı: Charlotte Wells
- En iyi animasyon film: Pinokyo
- En iyi orijinal senaryo: The Banshees Of Inisherin
- En iyi belgesel: Navalny
- En iyi İngiliz yapımı kısa animasyon: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse
- Çıkış yapan İngiliz filmi: The Banshees Of Inisherin