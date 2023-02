2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu: Törende depremde hayatını kaybedenler anıldı

BAFTA Film Ödülleri, Pazar günü İngiltere'nin Londra kentindeki Royal Festival Hall'da sahiplerini buldu.

Alman filmi “Batı Cephesinde Değişen Bir Şey Yok” gecenin kazananı oldu ve en iyi film ve en iyi yönetmen dahil yedi ödül kazandı. Yapımcı Malte Grunert sahnede, “Pek çok adaylıkla kutsandık ve bunu kazanmak tek kelimeyle inanılmaz” dedi. 1. Dünya Savaşı'nda geçen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” aynı zamanda 9 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör BAFTA (@bafta)'in paylaştığı bir gönderi

Etkinlikte “The Banshees of Inisherin” de beğenildi ve hem yardımcı erkek oyuncu hem de yardımcı kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en iyi orijinal senaryo ödüllerini aldı. İrlanda iç savaşının zemininde gelişen dostluğa kara mizahla bakan "The Banshees of Inisherin" de 9 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör BAFTA (@bafta)'in paylaştığı bir gönderi

Oscar Ödülleri'nin favori filmlerinden “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” Pazar günü büyük ölçüde beklediğini bulamadı. En iyi kurgu dalı ile yalnızca bir ödül aldı. Her Şey Her Yerde Aynı Anda 11 dalda Oscar elde etmek için yarışacak.

DEPREM UNUTULMADI

Türkiye'de çekilen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede, Türkiye ve Suriye'ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum” dedi. "Film bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye’de yaptığı tatili konu ediniyor" ifadelerini kullandı.

MAVİ KURDELE TAKTILAR

Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı. Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Cate Blanchett da geceye mavi kurdeleyle katıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paul Mescal Pics (@paulmescalpics)'in paylaştığı bir gönderi

Yönetmen Edward Berger, oyuncular Colin Farrell, Jamie Lee Curtis ve Angela Bassett da mavi kurdele takan isimler arasındaydı.

İŞTE BAFTA 2023'ÜN KAZANANLARI