2023 BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen törenin sunuculuğunu komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan yaptı.

En iyi kadın oyuncu Kate Winslet

Kate Winslet, “I Am Ruth”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Kızı Mia Threapleton ile rol aldığı yapım, En İyi Drama ödülünü de kazanınca anne-kız sahneye beraber çıktı. Mia Threapleton sahnede göz yaşlarını tutamazken Winslet, “Bunu birlikte yaptık ufaklık” diye konuştu.

Gecede ödül kazanan isimlerin tam listesi şu şekilde:

En İyi Drama Dizisi

Bad Sisters

En İyi Mini Dizi

Mood

Uluslararası Dizi

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

En İyi Kadın Oyuncu

Kate Winslet – I Am Ruth (Channel 4)

En İyi Erkek Oyuncu

Ben Whishaw – This Is Going to Hurt (BBC One)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)

En İyi Eğlence Performansı

Claudia Winkleman, The Traitors (BBC One)

En İyi Reality Programı

The Traitors (BBC One)

En İyi Gündem Programı

Children of the Taliban (Channel 4)

En İyi Eğlence Programı

The Masked Singer (ITV)