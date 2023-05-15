2023 BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu
BAFTA'nın TV bölümünde 2023'ün kazananları dün akşam düzenlenen törenle belli oldu. Gecede ödül kazanan isimlerin tam listesi içeriğimizde...
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen törenin sunuculuğunu komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan yaptı.
En iyi kadın oyuncu Kate Winslet
Kate Winslet, “I Am Ruth”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Kızı Mia Threapleton ile rol aldığı yapım, En İyi Drama ödülünü de kazanınca anne-kız sahneye beraber çıktı. Mia Threapleton sahnede göz yaşlarını tutamazken Winslet, “Bunu birlikte yaptık ufaklık” diye konuştu.
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Gecede ödül kazanan isimlerin tam listesi şu şekilde:
En İyi Drama Dizisi
Bad Sisters
En İyi Mini Dizi
Mood
Uluslararası Dizi
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)
En İyi Kadın Oyuncu
Kate Winslet – I Am Ruth (Channel 4)
En İyi Erkek Oyuncu
Ben Whishaw – This Is Going to Hurt (BBC One)
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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)
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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)
En İyi Eğlence Performansı
Claudia Winkleman, The Traitors (BBC One)
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En İyi Reality Programı
The Traitors (BBC One)
En İyi Gündem Programı
Children of the Taliban (Channel 4)
En İyi Eğlence Programı
The Masked Singer (ITV)