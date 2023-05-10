2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu

Bu yıl 67. kez düzenlenen yarışmanın ilk yarı finali dün akşam gerçekleşti. 37 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada finalistler belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti. Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist belli oldu.

EUROVISION'DA FİNALİ GÖREN İLK 10 ÜLKE

Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre finali gören ülkeler oldu.

İSVEÇ YİNE FAVORİLER ARASINDA

2012 yılında İsveç adına yarışan şarkıcı Loreen, bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini bir kez daha temsil etti. 2012'de "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, "Tattto" şarkısıyla bu yıl yine favoriler arasında yerini aldı.

2023 EUROVISION'DA YARIŞACAK İLK 10 FİNALİST