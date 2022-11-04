2023’de evlenecekler için hazırlık dönemi resmen başladı

Gelinlik için daha fazla zaman ayırın

Unutmayın ki bir düğünde başrol gelinliktir. Diğer her detayı gelinliğin çevresinde yer alan figüranlar olarak düşünmek abartı olmaz. Dolayısıyla, tarzınızı yansıtan, sizi, karakterinizi, içinizdeki coşkuyu, mutluluğunuzu ortaya koyacak bir gelinlik seçmeniz çok önemli. Gelinlik modelleri arasında seçim yaparken, çocuklarınızın, torunlarınızın bile o fotoğrafları büyük bir merakla inceleyeceklerini unutmayın. Üstelik, kabul edelim ki, düğünler pek çok toplumda gelinlik ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Gelinliğiniz sönük kalırsa, düğününüz de sönük görünebilir. Kötü sürprizler için belki yedekte ikinci bir gelinlik hazırlamanız bile doğru olabilir. Asla bir ayakkabı yetmez

Düğün için doğru ayakkabıyı seçmek elbette kolay bir iş değil. Gelinliğinizle, tarzınızla, ayağınızla uyumlu doğru topuklu ayakkabı modeli bulmak için, seçtiğiniz gelinlikle birlikte değerlendirmek yapmak en doğrusu. Ayrıca şu detayı da unutmamak lazım. Ya düğünde ya da düğün öncesindeki hazırlıklarda o ayakkabının başına her şey gelebilir. Ayakkabınızı iki çift olarak yedekli şekilde almanız, düğün sırasında yaşanabilecek her türlü kötü sürprize karşı keyfinizin kaçmasını önleyecektir. Düğün öncesi ve sonrasına da hazırlanın

Düğün hazırlığınızı sadece gelinlik ve düğün anına değil, hem düğün öncesi hem de düğün sonrası için de planlayın. Özellikle de parti elbiselerinize birden çok alternatif bulun. Evet, bir düğünde gelinden başka kimsenin beyaz giymemesi bir gelenektir ve kimse sizin elbisenizle benzer bir model giyip gelmeyecektir ama yine de, belki sahildeki eğlence sırasında, elbisenizin bir benzerini bir davetlinin üzerinde görme riskine veya kıyafetinizin üzerine içecek dökülmesi, lekelenme risklerine karşı birkaç farklı alternatifi kenarda saklamanızı öneririz. Elbise modelleri arasından düğün konseptinize uygun elbiseleri seçmenizi tavsiye ediyoruz. Düzenli spor yaparak enerjinizi yükseltin

Düğün çok yorucu bir aktivitedir ve düğünün sahibi olarak sizin herkesten çok yorulacağınızı unutmamalısınız. Elbette her gelin adayı daha fit görünmek için diyete girmeyi tercih edebilir ama sadece diyet değil, spor yaparak vücut direncinizi güçlendirmek de doğru bir karar olacaktır. Üstelik forma girmeyi son güne bırakmak düğün fotoğraflarında istemediğiniz görüntüler oluşmasına sebep olacaktır. Düğüne kadar geçecek aylar içinde düzenli spor yaptığınızda kendinizi daha güçlü, daha zinde, daha aktif, daha canlı hissedecekseniz. Damatla senkronize olun

Damatlar bazen düğün hazırlıklarına uzak kalmayı tercih edebilirler, gelinler kadar heyecanlı olmayabilirler ama unutmayın düğün sırasında damat da her an yanınızda olacak, bu evliliği birlikte kuracaksınız. O nedenle, hazırlıklarını senkronize yapmaya özen göstermeli, her adımı öncesinden detaylıca konuşarak karar vermelisiniz.

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