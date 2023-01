2023'te izlenmesi gereken 10 büyük film!

Pandemi nedeniyle 3 yıllık kesintinin ardından sinemaseverler 2023 yılında salonlara tam kapasite dönmeyi amaçlıyor. Bu yıl sinemaseverleri tatmin edecek birçok film hazırda bulunuyor. Greta Gerwig'in oynadığı Barbie, çikolatacı Timothée Chalamet'in dönüşünü anlatan Wonka ve daha birçok film 2023 yılı için seyircilerini bekliyor. İşte 2023 yılında kaçırılmaması gereken 10 film:

2023'TE İZLENMESİ GEREKEN 10 FİLM

Chevalier - Şövalye (7 Nisan)

Joseph Bologne, Afrikalı bir köle ile Fransız bir çiftlik sahibinin gayri meşru oğluydu. O, kemancı, besteci ve eskrim şampiyonu olarak Fransız toplumunda beklenmedik seviyelere yükseldi. Fransız soylu bir kadınla yaşadığı mutsuz bir aşk ilişkisi ve Marie Antoinette ve sarayıyla arasının açılması, onun zamansız düşüşüne yol açtı.

The Little Mermaid - Küçük Deniz Kızı (26 Mayıs)

The Little Mermaid, insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu ediyor. İnsan olup, Prens Eric ile evlenmek isteyen deniz kızı Ariel, hayallerini gerçekleştirebilmek için Ursula adındaki kötü kalpli bir denizaltı büyücüsüyle ile anlaşma yapar. Ancak bu anlaşma Ariel’in hayatının değişmesine neden olur.

Asteroid City - Asteroit Şehri (16 Haziran)

"Hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon" olarak tarif edilen "Asteroid City" resmi özetine göre, 1955 yılı dolaylarında kurgusal bir Amerikan çöl kasabasının ve ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri bilimsel rekabet, dinlenme/rekreasyon, komedi, drama, romantizm ve daha fazlası için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini anlatıyor.

Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.

Barbie (21 Temmuz)

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.

Challengers (11 Ağustos)

Bir tenisçiden antrenöre dönüşen Tashi, kendini kocası Art'ın kariyerine adamaya karar verir ve onu vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürür. Tashi, onu yakın zamanda kaybettiği bir galibiyet serisinden kurtarmak için, eski erkek arkadaşı olan Patrick ile yüz yüze geldiği bir "Challenger" turnuvasına sokar.

Dune: Part Two - İkinci Bölüm (3 Kasım)

Dune: Çöl Gezegeni filminin ikinci devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Denis Villeneuve oturuyor.

Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Açlık Oyunları: Ötücü Kuşların ve Yılanların Baladı (17 Kasım)

Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus’un hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Mentorluk edeceği kız 12. Bölge'den seçilen ve son derece yoksul olan Lucy Gray Bird'dür.

Wonka (15 Aralık)

Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan film, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor.

The Color Purple - Mor Renk (20 Aralık)

The Color Purple, 1930’larda Güney Amerika’da yaşayan Celie ve diğer Afrikalı-Amerikalı kadınların ırkçılığa karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu ediyor. Yıllar boyunca birçok erkekten zulüm gördükten sonra kendisini yeniden keşfetmeye çalışan Celie’nin hayatına odaklanılan film, Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanıyor.