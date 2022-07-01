2023’ün akıllı telefonlarında bizi neler bekliyor? akıllı telefon trendleri şekilleniyor
Telefon üreticileri ve endüstrinin liderleri 2023’e hakim olacak telefon teknolojilerini çoktan belirlediler. 2023 ve sonrasında güncel kalacak bir telefon istiyorsanız, bu özelliklere dikkat.
- 5G
Bir iki sene önce 5G opsiyonel bir güzellikken artık telefonların vazgeçilmez özelliği haline geldi. Dünyanın her ülkesinde henüz 5G servisleri hayata geçmemiş olabilir ama 2023 ve sonrasında 5G’siz kalan toplumlar çok ağır dezavantajlar yaşayacaklar.
- Büyük ekran
Küçük ekranlı telefon modası biteli çok oluyor ama yine de mümkün olan en büyük ekranlı telefonu edinmek giderek daha önemli hale geliyor çünkü artık her işlemimizi dijital dünya üzerinden yürütüyoruz. Alışverişlerimiz, devlet işlemlerimiz, sosyal iletişimimiz, tv/fim, dizi, sosyal medya içerikleri... Derken, büyük ekranlı telefonlar kullanıcının içerik tüketimine büyük konfor sağlıyor. Bu noktada büyük ekranlarıyla dikkat çeken yeni iPhone 13 popüler olacak ancak iPhone 12 PRO hatta iPhone 11 pro ve Oppo A74 gibi gelişmiş modeller de 2023 ve sonrasında cazibesini koruyacak. Hepsiburada üzerinden bu telefonlara avantajlı olarak ulaşabilirsiniz.
- NFC
Yeni olmamasına rağmen NFC teknolojisi, yani yakın alan iletişimini sağlayan kabosuz özellik, diğer bir deyişle, telefonunuzun diğer cihazlarla dokunma mesafesinden ama dokunmadan iletişim kurması, özellikle pandemi döneminde değer kazandı. Akılı cüzdanlarımıza yüklediğimiz kredi kartlarımız sayesinde, telefonlarımız her market kasasının önünde, dokunmadan ödeme cihazına dönüştü ve önümüzdeki dönemde bu teknoloji daha da kritik önem kazanacak.
- Şarj, şarj, şarj
Artık şarjı gün içinde ve hata birkaç gün içinde tükenen cihazlar, düşük pil kapasiteli telefonlar, hayat kalitesini olumsuz etkiliyorlar ve daha yüksek pil kapasitesine sahip olduğu gibi, daha düşük enerji tüketimi sağlayarak daha uzun süre dayanan telefonlar önem kazanıyor. Elbette telefonun çok hızlı şekilde şarj olabilmesi de hayati önem taşıyor.
- Bağlantı seçenekleri
Akıllı telefonumuz artık aynı zamanda evimizdeki pek çok akıllı ve hatta akılsız dijital cihaz için bir kumanda görevi de görüyor. Yeni yazılımlar, yeni sistemler tamamen bu mekanizma üzerine kurulu ve telefonlarımızın bu bağlantıları kolayca gerçekleştirebilecek ara yüzleri, uygulamaları mümkünse fabrika çıkışı olarak sağlaması da büyün önem taşıyor. Telefonumuzun televizyona, PC’ye, diğer telefonlara kolayca bağlanması, olmazsa olmaz bir özellik…