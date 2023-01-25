2023'ün Oscar adayları belli oldu: Oscar adayı filmler hangileri?
95’inci Akademi Ödülleri’nin adayları dün belli oldu. Ödüller 12 Mart'ta sahiplerini bulacak. “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All At Once) filmi 11 dalda Oscar elde etmek için yarışacak. İşte 2023'ün Oscar adayı filmleri...
Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında “Everything Everywhere All at Once,” “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.
11 DALDA OSCAR ADAYI OLDU
- “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All At Once) filmi 11 dalda Oscar elde etmek için yarışacak.
- 1. Dünya Savaşı'nda geçen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” ve İrlanda iç savaşının zemininde gelişen dostluğa kara mizahla bakan " The Banshees of Inisherin" de 9 dalda Oscar'a aday gösterildi.
- Bu yıl gişede çok kazandıran "Top Gun: Maverick" ve "Avatar: Suyun Yolu filmlerinin ikisi de en iyi film dalında aday gösterildi. En iyi film adayları arasında geçen yaz izleyicilerle buluşan müzikal bir biyografi olan “Elvis” de var.
- Hem Rihanna hem de Lady Gaga, orijinal şarkı kategorisinde aday (Black Panther: Wakanda Forever ve Top Gun: Maverick"ten şarkılar için)
İşte 95. Oscar Ödülleri için yarışacak filmler ve isimler...
En iyi yönetmen
- Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)
- Steven Spielberg (The Fabelmans)
- Daniel Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)
- Todd Field (Tár)
- Ruben Östlund (Triangle of Sadness)
En iyi film
- All Quiet On The Western Front
- Avatar: The Way Of Water
- The Banshees of Inisherin
- Elvis
- Everything Everywhere All At Once
- The Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
- Triange of Sadness
- Women Talking
En iyi kadın oyuncu
- Cate Blanchett - Tar
- Ana de Armas - Blonde
- Andrea Riseborough - To Leslie
- Michelle Williams - The Fablemans
- Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
En iyi erkek oyuncu
- Austin Butler - Elvis
- Colin Farrel - The Banshees of Inisherin
- Brendan Fraser - The Whale
- Paul Mescal - Aftersun
- Bill Nighy - Living
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Angela Basset- Wakanda Forever
- Hong Chau- The Whale
- Kerry Condon- The Banshees of Inisherin
- Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All At Once
- Stephanie Hsu- Everything Everywhere All At once
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin
- Brian Tyree Henry, Causeway
- Judd Hirsch, The Fabelmans
- Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin
- Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once
Kostüm tasarımı
- Babylon - Mary Zophres
- Black Panther - Wakanda Forever
- Elvis - Catherine Martin
- Everything Everywhere All At Once - Shirley Kurata
- Mrs Harris Goes To Paris - Jenny Beavan
Orijinal müzik
- All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann
- Babylon, Justin Hurwitz
- The Banshees of Inisherin, Carter Burwell
- Everything Everywhere All at Once, Son Lux
- The Fabelmans, John William
En iyi senaryo uyarlama
- All Quiet on the Western Front
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Living
- Top Gun: Maverick
- Women Talking
En iyi senaryo
- The Banshees of Inisherin - Martin McDonagh
- Everything Everywhere All At Once - Daniel Kwan & Daniel Scheinert
- The Fabelmans - Steven Spielberg & Tony Kushner
- Tar -Todd Field
- Triangle of Sadness- Ruben Ostlund