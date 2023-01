2023'ün Oscar adayları belli oldu: Oscar adayı filmler hangileri?

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında “Everything Everywhere All at Once,” “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.

11 DALDA OSCAR ADAYI OLDU

“Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All At Once) filmi 11 dalda Oscar elde etmek için yarışacak.

1. Dünya Savaşı'nda geçen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” ve İrlanda iç savaşının zemininde gelişen dostluğa kara mizahla bakan " The Banshees of Inisherin" de 9 dalda Oscar'a aday gösterildi.

Bu yıl gişede çok kazandıran "Top Gun: Maverick" ve "Avatar: Suyun Yolu filmlerinin ikisi de en iyi film dalında aday gösterildi. En iyi film adayları arasında geçen yaz izleyicilerle buluşan müzikal bir biyografi olan “Elvis” de var.

Hem Rihanna hem de Lady Gaga, orijinal şarkı kategorisinde aday (Black Panther: Wakanda Forever ve Top Gun: Maverick"ten şarkılar için)



İşte 95. Oscar Ödülleri için yarışacak filmler ve isimler...





En iyi yönetmen

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

En iyi film

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triange of Sadness

Women Talking

En iyi kadın oyuncu

Cate Blanchett - Tar

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fablemans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

En iyi erkek oyuncu

Austin Butler - Elvis

Colin Farrel - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Angela Basset- Wakanda Forever

Hong Chau- The Whale

Kerry Condon- The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All At Once

Stephanie Hsu- Everything Everywhere All At once

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Kostüm tasarımı

Babylon - Mary Zophres

Black Panther - Wakanda Forever

Elvis - Catherine Martin

Everything Everywhere All At Once - Shirley Kurata

Mrs Harris Goes To Paris - Jenny Beavan

Orijinal müzik

All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann

Babylon, Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin, Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once, Son Lux

The Fabelmans, John William

En iyi senaryo uyarlama

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

En iyi senaryo