2024 Paris Paralimpik Oyunları madalya rehberi: Kaç madalya aldık?

17. Paris 2024 Paralimpik Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye adına yarışan sporcularımızın madalya haberleri ise peş peşe geliyor. İşte Türkiye adına yarışan sporcularımızın madalyaları...

17. PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ALTIN MADALYALAR

Paris’te düzenlenen 17. Paralimpik Oyunları’nda, Türkiye paralimpik takımı 30 Ağustos’ta ilk altın madalyayı Taekwondo dalında Mahmut Bozteke’yle aldı.

Mahmut Bozteke

Ardından Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’lı rakibi Fatemeh Hemmati’yi 144-141 yenerek altın madalya kazanan ikinci isim oldu.

Öznur Cüre Girdi

Atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım da 1. olarak Türkiye’ye altın madalya ile dönecek üçüncü isim oldu.

Serkan Yıldırım

GÜMÜŞ MADALYA

Gamze Gürdal ise kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Fatih Çelik de K44 70 kiloda gümüş madalyaya uzandı.

31 Ağustos’taki yarışmalarda ise para atıcı Aysel Özgan, kadınlar P2 10m havalı tabanca finalinde gümüş madalya elde etti.

Ali Can Özcan Taekwondo'da erkekler 58 kg K44 ile gümüş madalya kazandı.

BRONZ MADALYA

Masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde de Abdullah Öztürk ve Nesim Turan bronz madalya kazandı.

Oyunların ilk gününde de Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı.

AYSEL ÖNDER DÜNYA VE PARALİMPİK REKORU KIRDI

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıktı. Milli sporcu Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekorunu kırarak adını finale yazdırdı. Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı bugün TSİ 20.08'te koşulacak.

8 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Paralimpik Olimpiyatlar 8 Eylül’e kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu oyunlarda madalya için mücadele edecek. Organizasyonda 18 tesiste ve 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. 15 branşta 48’i kadın 45’i erkek 93 sporcu Türkiye’yi temsil ediyor.