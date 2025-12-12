2025'in en çok izlenen filmi belli oldu: 'Yan Yana'

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde yer aldığı Yan Yana filmi, 14 Kasım'da vizyona girdi. Film izleyici tarafından büyük ilgi gördü.

Yan yana filmi, vizyona girdiği 14 Kasım tarihinden itibaren toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ve 259 milyon TL'den fazla hasılata ulaştı.

Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Yan Yana'nın vizyon yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.

'YAN YANA' 2025'İN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU

Film, 2 milyon izleyiciyi aşıp 2025'in en çok izlenen filmi oldu.

CAN DOSTUM UYARLAMASI: YAN YANA

2001 Fransız yapımı ‘Can Dostum’un uyarlaması olan ‘Yan Yana’, paraşüt kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor.

CAN DOSTUM (INTOUCHABLES) KONUSU

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.