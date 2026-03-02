2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede

2026 Aktör Ödülleri’nde (Actor Awards) vampir draması “Sinners” ve Michael B. Jordan zirveye yerleşirken, gecede usta oyuncu Harrison Ford’a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Selena Öztorun

1 Mart 2026 Pazar gecesi sahiplerini bulan Aktör Ödülleri, bu yıl sadece kazananlarıyla değil, geçirdiği köklü değişimle de dikkat çekti. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar "SAG Ödülleri" olarak bilinen tören, küresel izleyici kitlesine hitap etmek amacıyla artık resmen Aktör Ödülleri adıyla anılıyor. Netflix üzerinden canlı yayınlanan gece, oyuncuların yine kendi meslektaşlarını onurlandırdığı en samimi platformlardan biri olma özelliğini korudu. 

2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede - Resim : 1
GECENİN YILDIZI: SINNERS

Vampir temalı bir dönem hikayesi olan “Sinners”, sinema dalında en büyük ödül olan "En İyi Oyuncu Kadrosu" (Ensemble) ödülünü kazanarak geceye damgasını vurdu. Filmin yıldızı Michael B. Jordan ise "En İyi Erkek Oyuncu" seçilerek kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley’nin oldu. Yönetmen Ryan Coogler ise hem "Black Panther" hem de "Sinners" ile bu ödülü iki kez kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede - Resim : 2
TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKANLAR 

Dizi dünyasında “The Studio” üç ödülle öne çıkarken, medikal drama “The Pitt” de "En İyi Oyuncu Kadrosu" dahil iki ödülün sahibi oldu. Ocak ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Catherine O’Hara, “The Studio”daki rolüyle ölümünden sonra "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ödülü onun adına alan Seth Rogen, O’Hara’nın nezaketini ve yeteneğini vurgulayan kısa bir konuşma yaptı. Keri Russell (“The Diplomat”) ve Noah Wyle (“The Pitt”) ise dram kategorilerinde başrol ödüllerini kazanan isimler oldu.

2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede - Resim : 3
HARRISON FORD VE YAŞAM BOYU BAŞARI 

Gecenin en unutulmaz anı, Harrison Ford’un "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldığı anlardı. 83 yaşındaki efsane aktör, ödülünü alırken gözyaşlarını tutmakta zorlanarak meslektaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti. 

2026 Aktör Ödülleri (Actor Awards) kazananlarının tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:

2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede - Resim : 5
FİLM 

En İyi Oyuncu Kadrosu 
KAZANAN: Sinners 
Frankenstein 
Hamnet 
Marty Supreme 
One Battle After Another 
 
En İyi Erkek Oyuncu 
KAZANAN: Michael B. Jordan, Sinners 
Timothée Chalamet, Marty Supreme 
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another 
Ethan Hawke, Blue Moon 
Jesse Plemons, Bugonia 
 
En İyi Kadın Oyuncu 
KAZANAN: Jessie Buckley, Hamnet 
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You 
Kate Hudson, Song Sung Blue 
Chase Infiniti, One Battle After Another 
Emma Stone, Bugonia 
 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
KAZANAN: Sean Penn, One Battle After Another 
Miles Caton, Sinners 
Benicio Del Toro, One Battle After Another 
Jacob Elordi, Frankenstein 
Paul Mescal, Hamnet 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
KAZANAN: Amy Madigan, Weapons 
Odessa A'zion, Marty Supreme 
Ariana Grande, Wicked: For Good 
Wunmi Mosaku, Sinners 
Teyana Taylor, One Battle After Another 
 
En İyi Dublör Ekibi - Film 
KAZANAN: Mission: Impossible – The Final Reckoning 
F1 
Frankenstein 
One Battle After Another 
Sinners 

TV 

En İyi Drama Dizi Oyuncu Kadrosu 
KAZANAN: The Pitt 
The Diplomat 
Landman 
Severance 
The White Lotus 

En İyi Komedi Dizi Oyuncu Kadrosu 
KAZANAN: The Studio 
Abbott Elementary 
The Bear 
Hacks 
Only Murders in the Building 
En İyi Erkek Oyuncu – Drama 
 
KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt 
Sterling K. Brown, Paradise 
Billy Crudup, The Morning Show 
Walton Goggins, The White Lotus 
Gary Oldman, Slow Horses 
 
En İyi Kadın Oyuncu - Drama 
KAZANAN: Keri Russell, The Diplomat 
Britt Lower, Severance 
Parker Posey, The White Lotus 
Rhea Seehorn, Pluribus 
Aimee Lou Wood, The White Lotus 
 
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi 
KAZANAN: Seth Rogen, The Studio 
Ike Barinholtz, The Studio 
Adam Brody, Nobody Wants This 
Ted Danson, A Man on the Inside 
Martin Short, Only Murders in the Building 
 
 En İyi Kadın Oyuncu - Komedi 
KAZANAN: Catherine O'Hara, The Studio 
Kathryn Hahn, The Studio 
Jenna Ortega, Wednesday 
Jean Smart, Hacks 
Kristen Wiig, Palm Royale 
 
 En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi 
KAZANAN: Owen Cooper, Adolescence 
Jason Bateman, Black Rabbit 
Stephen Graham, Adolescence 
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story 
Matthew Rhys, The Beast In Me 

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi 
 KAZANAN: Michelle Williams, Dying For Sex 
Claire Danes, The Beast In Me 
Erin Doherty, Adolescence 
Sarah Snook, All Her Fault 
Christine Tremarco, Adolescence 
 
 En İyi Dublör Ekibi - TV 
KAZANAN: The Last of Us 
Andor 
Landman 
Squid Game 
Stranger Things 
 
 
 