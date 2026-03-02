2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede
2026 Aktör Ödülleri’nde (Actor Awards) vampir draması “Sinners” ve Michael B. Jordan zirveye yerleşirken, gecede usta oyuncu Harrison Ford’a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.
Selena Öztorun
1 Mart 2026 Pazar gecesi sahiplerini bulan Aktör Ödülleri, bu yıl sadece kazananlarıyla değil, geçirdiği köklü değişimle de dikkat çekti. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar "SAG Ödülleri" olarak bilinen tören, küresel izleyici kitlesine hitap etmek amacıyla artık resmen Aktör Ödülleri adıyla anılıyor. Netflix üzerinden canlı yayınlanan gece, oyuncuların yine kendi meslektaşlarını onurlandırdığı en samimi platformlardan biri olma özelliğini korudu.
GECENİN YILDIZI: SINNERS
Vampir temalı bir dönem hikayesi olan “Sinners”, sinema dalında en büyük ödül olan "En İyi Oyuncu Kadrosu" (Ensemble) ödülünü kazanarak geceye damgasını vurdu. Filmin yıldızı Michael B. Jordan ise "En İyi Erkek Oyuncu" seçilerek kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley’nin oldu. Yönetmen Ryan Coogler ise hem "Black Panther" hem de "Sinners" ile bu ödülü iki kez kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.
TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKANLAR
Dizi dünyasında “The Studio” üç ödülle öne çıkarken, medikal drama “The Pitt” de "En İyi Oyuncu Kadrosu" dahil iki ödülün sahibi oldu. Ocak ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Catherine O’Hara, “The Studio”daki rolüyle ölümünden sonra "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ödülü onun adına alan Seth Rogen, O’Hara’nın nezaketini ve yeteneğini vurgulayan kısa bir konuşma yaptı. Keri Russell (“The Diplomat”) ve Noah Wyle (“The Pitt”) ise dram kategorilerinde başrol ödüllerini kazanan isimler oldu.
HARRISON FORD VE YAŞAM BOYU BAŞARI
Gecenin en unutulmaz anı, Harrison Ford’un "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldığı anlardı. 83 yaşındaki efsane aktör, ödülünü alırken gözyaşlarını tutmakta zorlanarak meslektaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.
2026 Aktör Ödülleri (Actor Awards) kazananlarının tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:
FİLM
En İyi Oyuncu Kadrosu
KAZANAN: Sinners
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
En İyi Erkek Oyuncu
KAZANAN: Michael B. Jordan, Sinners
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Jesse Plemons, Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
KAZANAN: Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
KAZANAN: Sean Penn, One Battle After Another
Miles Caton, Sinners
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
KAZANAN: Amy Madigan, Weapons
Odessa A'zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: For Good
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Dublör Ekibi - Film
KAZANAN: Mission: Impossible – The Final Reckoning
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
TV
En İyi Drama Dizi Oyuncu Kadrosu
KAZANAN: The Pitt
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
En İyi Komedi Dizi Oyuncu Kadrosu
KAZANAN: The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
En İyi Kadın Oyuncu - Drama
KAZANAN: Keri Russell, The Diplomat
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi
KAZANAN: Seth Rogen, The Studio
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Martin Short, Only Murders in the Building
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi
KAZANAN: Catherine O'Hara, The Studio
Kathryn Hahn, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi
KAZANAN: Owen Cooper, Adolescence
Jason Bateman, Black Rabbit
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast In Me
En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi
KAZANAN: Michelle Williams, Dying For Sex
Claire Danes, The Beast In Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
En İyi Dublör Ekibi - TV
KAZANAN: The Last of Us
Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things