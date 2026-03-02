2026 Actor Awards kazananları: Sinners zirvede

1 Mart 2026 Pazar gecesi sahiplerini bulan Aktör Ödülleri, bu yıl sadece kazananlarıyla değil, geçirdiği köklü değişimle de dikkat çekti. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar "SAG Ödülleri" olarak bilinen tören, küresel izleyici kitlesine hitap etmek amacıyla artık resmen Aktör Ödülleri adıyla anılıyor. Netflix üzerinden canlı yayınlanan gece, oyuncuların yine kendi meslektaşlarını onurlandırdığı en samimi platformlardan biri olma özelliğini korudu.





GECENİN YILDIZI: SINNERS



Vampir temalı bir dönem hikayesi olan “Sinners”, sinema dalında en büyük ödül olan "En İyi Oyuncu Kadrosu" (Ensemble) ödülünü kazanarak geceye damgasını vurdu. Filmin yıldızı Michael B. Jordan ise "En İyi Erkek Oyuncu" seçilerek kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley’nin oldu. Yönetmen Ryan Coogler ise hem "Black Panther" hem de "Sinners" ile bu ödülü iki kez kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.



TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKANLAR



Dizi dünyasında “The Studio” üç ödülle öne çıkarken, medikal drama “The Pitt” de "En İyi Oyuncu Kadrosu" dahil iki ödülün sahibi oldu. Ocak ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Catherine O’Hara, “The Studio”daki rolüyle ölümünden sonra "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ödülü onun adına alan Seth Rogen, O’Hara’nın nezaketini ve yeteneğini vurgulayan kısa bir konuşma yaptı. Keri Russell (“The Diplomat”) ve Noah Wyle (“The Pitt”) ise dram kategorilerinde başrol ödüllerini kazanan isimler oldu.





HARRISON FORD VE YAŞAM BOYU BAŞARI



Gecenin en unutulmaz anı, Harrison Ford’un "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldığı anlardı. 83 yaşındaki efsane aktör, ödülünü alırken gözyaşlarını tutmakta zorlanarak meslektaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

2026 Aktör Ödülleri (Actor Awards) kazananlarının tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:





FİLM



En İyi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: Sinners

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another



En İyi Erkek Oyuncu

KAZANAN: Michael B. Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Jesse Plemons, Bugonia



En İyi Kadın Oyuncu

KAZANAN: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: Sean Penn, One Battle After Another

Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Amy Madigan, Weapons

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another



En İyi Dublör Ekibi - Film

KAZANAN: Mission: Impossible – The Final Reckoning

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners



TV



En İyi Drama Dizi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: The Pitt

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus



En İyi Komedi Dizi Oyuncu Kadrosu

KAZANAN: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

En İyi Erkek Oyuncu – Drama



KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses



En İyi Kadın Oyuncu - Drama

KAZANAN: Keri Russell, The Diplomat

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus



En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

KAZANAN: Seth Rogen, The Studio

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Martin Short, Only Murders in the Building



En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

KAZANAN: Catherine O'Hara, The Studio

Kathryn Hahn, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale



En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi

KAZANAN: Owen Cooper, Adolescence

Jason Bateman, Black Rabbit

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me



En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi

KAZANAN: Michelle Williams, Dying For Sex

Claire Danes, The Beast In Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence



En İyi Dublör Ekibi - TV

KAZANAN: The Last of Us

Andor

Landman

Squid Game

Stranger Things





