22 Şubat 2026'da Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen 79. BAFTA Ödülleri'nde "One Battle After Another" en iyi film seçilirken, gecede yaşanan beklenmedik sonuçlar yaklaşan Oscar yarışı öncesi adaylar arasındaki rekabeti yeniden şekillendirdi. İşte 2026 BAFTA film ödülleri kazananlar listesi...

2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi
79. BAFTA Ödülleri, film dünyasında ödül sezonunun en belirleyici duraklarından birine dönüştü. Paul Thomas Anderson’ın "One Battle After Another" yapımı, BAFTA Film Ödülleri'nde yılın en iyi filmi seçildi. Bu sonuç, yaklaşan Akademi Ödülleri öncesinde Oscar seçmenlerinin tercihlerine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ödüllerin farklı yapımlar arasında paylaşıldığı gecede dikkat çekici sürprizler de yaşandı. "Sinners" filmindeki performansıyla Robert Aramayo en iyi erkek oyuncu, Wunmi Mosaku ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oysa yardımcı kadın oyuncu kategorisinde, "One Battle After Another" ile Teyana Taylor favori gösteriliyordu.

2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi - Resim : 1
En İyi Görsel Efekt 
Avatar: Fire and Ash – Kazanan 
F1 
Frankenstein 
How to Train Your Dragon 
The Lost Bus 
 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
Odessa A’zion – Marty Supreme 
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value 
Wunmi Mosaku – Sinners – Kazanan 
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island 
Teyana Taylor – One Battle After Another 
Emily Watson – Hamnet 
 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Benicio del Toro – One Battle After Another 
Jacob Elordi – Frankenstein 
Paul Mescal – Hamnet 
Peter Mullan – I Swear 
Sean Penn – One Battle After Another – Kazanan 
Stellan Skarsgård – Sentimental Value 
 
En iyi çocuk ve aile filmi 
Arco 
Boong – Kazanan 
Lilo & Stitch 
Zootropolis 2 
 
En İyi Yapım Tasarımı  
Frankenstein – Kazanan 
Hamnet 
Marty Supreme 
One Battle After Another 
Sinners 
 
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı 
Frankenstein – Kazanan 
Hamnet 
Marty Supreme 
Sinners 
Wicked: For Good 
En İyi Belgesel 
2000 Meters to Andriivka 
Apocalypse in the Tropics 
Cover-Up 
Mr Nobody Against Putin – Kazanan 
The Perfect Neighbor 
 
En İyi Britanya Kısa Filmi 
Magid/Zafar 
Nostalgie 
Terence 
This Is Endometriosis – Kazanan 
Welcome Home Freckles 
 
En İyi Britanya Kısa Animasyon Filmi 
Cardboard 
Solstice 
Two Black Boys in Paradise – Kazanan 
En İyi Özgün Senaryo  
I Swear – Kirk Jones 
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie 
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho 
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier 
Sinners – Ryan Coogler – Kazanan 
 
Britanyalı Bir Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film 
The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer 
My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies - Kazanan
Pillion – Harry Lighton 
A Want in Her – Myrid Carten 
Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran 
 
En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) 
I Swear - Kazanan
Marty Supreme 
One Battle After Another 
Sentimental Value 
Sinners 
 
En İyi Kurgu 
F1 
A House of Dynamite 
Marty Supreme 
One Battle After Another - Kazanan
Sinners 
 
En İyi Animasyon Filmi 
Elio 
Little Amélie 
Zootropolis 2 - Kazanan
 
En İyi Görüntü Yönetimi 
Frankenstein 
Marty Supreme 
One Battle After Another - Kazanan
Sinners 
Train Dreams 
 
En İyi Ses 
F1 - Kazanan  
Frankenstein 
One Battle After Another 
Sinners 
Warfare 

En İyi Özgün Müzik 
Bugonia 
Frankenstein 
Hamnet 
One Battle After Another 
Sinners - Kazanan
 
En İyi Uyarlama Senaryo 
The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key 
Bugonia – Will Tracy 
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell 
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan
Pillion – Harry Lighton 
 
En İyi Kostüm Tasarımı 
Frankenstein - Kazanan
Hamnet 
Marty Supreme 
Sinners 
Wicked: For Good 
 
2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi - Resim : 2
İngilizce Dilde Olmayan En İyi Film 
It Was Just an Accident 
The Secret Agent 
Sentimental Value - Kazanan
Sirāt 
The Voice of Hind Rajab 
  
En İyi Britanya Filmi 
28 Years Later 
The Ballad of Wallis Island 
Bridget Jones: Mad About the Boy 
Die My Love 
H Is for Hawk 
Hamnet - Kazanan
I Swear 
Mr Burton 
Pillion 

 EE Yükselen Yıldız Ödülü (Halk Oylaması) 
Robert Aramayo - Kazanan
Miles Caton 
Chase Infiniti 
Archie Madekwe 
Posy Sterling 
 
 En İyi Yönetmen 
Bugonia – Yorgos Lanthimos 
Hamnet – Chloé Zhao 
Marty Supreme – Josh Safdie 
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan
Sentimental Value – Joachim Trier 
Sinners – Ryan Coogler 
 
En İyi Erkek Oyuncu 
Robert Aramayo – I Swear - Kazanan
Timothée Chalamet – Marty Supreme 
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another 
Ethan Hawke – Blue Moon 
Michael B. Jordan – Sinners 
Jesse Plemons – Bugonia 
 
 En İyi Kadın Oyuncu 
Jessie Buckley – Hamnet - Kazanan
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You 
Kate Hudson – Song Sung Blue 
Chase Infiniti – One Battle After Another 
Renate Reinsve – Sentimental Value 
Emma Stone – Bugonia 

2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi - Resim : 3
En İyi Film 
Hamnet 
Marty Supreme 
One Battle After Another - Kazanan
Sentimental Value 
Sinners 
 