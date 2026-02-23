2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi
22 Şubat 2026'da Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen 79. BAFTA Ödülleri'nde "One Battle After Another" en iyi film seçilirken, gecede yaşanan beklenmedik sonuçlar yaklaşan Oscar yarışı öncesi adaylar arasındaki rekabeti yeniden şekillendirdi. İşte 2026 BAFTA film ödülleri kazananlar listesi...
79. BAFTA Ödülleri, film dünyasında ödül sezonunun en belirleyici duraklarından birine dönüştü. Paul Thomas Anderson’ın "One Battle After Another" yapımı, BAFTA Film Ödülleri'nde yılın en iyi filmi seçildi. Bu sonuç, yaklaşan Akademi Ödülleri öncesinde Oscar seçmenlerinin tercihlerine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Ödüllerin farklı yapımlar arasında paylaşıldığı gecede dikkat çekici sürprizler de yaşandı. "Sinners" filmindeki performansıyla Robert Aramayo en iyi erkek oyuncu, Wunmi Mosaku ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oysa yardımcı kadın oyuncu kategorisinde, "One Battle After Another" ile Teyana Taylor favori gösteriliyordu.
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash – Kazanan
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners – Kazanan
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another – Kazanan
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En iyi çocuk ve aile filmi
Arco
Boong – Kazanan
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
En İyi Yapım Tasarımı
Frankenstein – Kazanan
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Frankenstein – Kazanan
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
En İyi Belgesel
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin – Kazanan
The Perfect Neighbor
En İyi Britanya Kısa Filmi
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis – Kazanan
Welcome Home Freckles
En İyi Britanya Kısa Animasyon Filmi
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise – Kazanan
En İyi Özgün Senaryo
I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler – Kazanan
Britanyalı Bir Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film
The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies - Kazanan
Pillion – Harry Lighton
A Want in Her – Myrid Carten
Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)
I Swear - Kazanan
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Kurgu
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another - Kazanan
Sinners
En İyi Animasyon Filmi
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2 - Kazanan
En İyi Görüntü Yönetimi
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another - Kazanan
Sinners
Train Dreams
En İyi Ses
F1 - Kazanan
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
En İyi Özgün Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners - Kazanan
En İyi Uyarlama Senaryo
The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan
Pillion – Harry Lighton
En İyi Kostüm Tasarımı
Frankenstein - Kazanan
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
İngilizce Dilde Olmayan En İyi Film
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value - Kazanan
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
En İyi Britanya Filmi
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet - Kazanan
I Swear
Mr Burton
Pillion
EE Yükselen Yıldız Ödülü (Halk Oylaması)
Robert Aramayo - Kazanan
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
En İyi Yönetmen
Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
En İyi Erkek Oyuncu
Robert Aramayo – I Swear - Kazanan
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley – Hamnet - Kazanan
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
En İyi Film
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another - Kazanan
Sentimental Value
Sinners