2026 BAFTA film ödülleri: Kazananlar listesi

79. BAFTA Ödülleri, film dünyasında ödül sezonunun en belirleyici duraklarından birine dönüştü. Paul Thomas Anderson’ın "One Battle After Another" yapımı, BAFTA Film Ödülleri'nde yılın en iyi filmi seçildi. Bu sonuç, yaklaşan Akademi Ödülleri öncesinde Oscar seçmenlerinin tercihlerine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ödüllerin farklı yapımlar arasında paylaşıldığı gecede dikkat çekici sürprizler de yaşandı. "Sinners" filmindeki performansıyla Robert Aramayo en iyi erkek oyuncu, Wunmi Mosaku ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oysa yardımcı kadın oyuncu kategorisinde, "One Battle After Another" ile Teyana Taylor favori gösteriliyordu.



En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash – Kazanan

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners – Kazanan

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another – Kazanan

Stellan Skarsgård – Sentimental Value



En iyi çocuk ve aile filmi

Arco

Boong – Kazanan

Lilo & Stitch

Zootropolis 2



En İyi Yapım Tasarımı

Frankenstein – Kazanan

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein – Kazanan

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

En İyi Belgesel

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin – Kazanan

The Perfect Neighbor



En İyi Britanya Kısa Filmi

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis – Kazanan

Welcome Home Freckles



En İyi Britanya Kısa Animasyon Filmi

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise – Kazanan

En İyi Özgün Senaryo

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler – Kazanan



Britanyalı Bir Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film

The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer

My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies - Kazanan

Pillion – Harry Lighton

A Want in Her – Myrid Carten

Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran



En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)

I Swear - Kazanan

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners



En İyi Kurgu

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another - Kazanan

Sinners



En İyi Animasyon Filmi

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2 - Kazanan



En İyi Görüntü Yönetimi

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another - Kazanan

Sinners

Train Dreams



En İyi Ses

F1 - Kazanan

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare



En İyi Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners - Kazanan



En İyi Uyarlama Senaryo

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan

Pillion – Harry Lighton



En İyi Kostüm Tasarımı

Frankenstein - Kazanan

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good





İngilizce Dilde Olmayan En İyi Film

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value - Kazanan

Sirāt

The Voice of Hind Rajab



En İyi Britanya Filmi

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet - Kazanan

I Swear

Mr Burton

Pillion



EE Yükselen Yıldız Ödülü (Halk Oylaması)

Robert Aramayo - Kazanan

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling



En İyi Yönetmen

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson - Kazanan

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler



En İyi Erkek Oyuncu

Robert Aramayo – I Swear - Kazanan

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia



En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet - Kazanan

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia





En İyi Film

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another - Kazanan

Sentimental Value

Sinners

